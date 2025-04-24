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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/rossiya-nanesla-udary-po-predpriyatiyam-voenno-promyshlennogo-kompleksa-ukrainy-1054590075.html
Россия нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины
Россия нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. 24.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-24T14:18+0300
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.Ведомство также сообщило об успехах российских военных в зоне СВО. Так, за сутки был освобожден населенный пункт Богдановка в ДНР, оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Средствами ПВО России за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 230 украинских беспилотников. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 430 БпЛА, 604 ЗРК, 23 006 танков и других боевых бронированных машин, 1 546 боевых машин РСЗО, 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 490 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/bolee-80-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-regionami-rossii-1054583887.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости

Россия нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины

14:18 24.04.2025
© Sputnik / Станислав КрасильниковБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО.
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.04.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", – говорится в тексте.

Ведомство также сообщило об успехах российских военных в зоне СВО. Так, за сутки был освобожден населенный пункт Богдановка в ДНР, оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Средствами ПВО России за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 230 украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 430 БпЛА, 604 ЗРК, 23 006 танков и других боевых бронированных машин, 1 546 боевых машин РСЗО, 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 490 единиц специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 24.04.2025
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