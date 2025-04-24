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Россия нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины
Россия нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. 24.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-24T14:18+0300
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.Ведомство также сообщило об успехах российских военных в зоне СВО. Так, за сутки был освобожден населенный пункт Богдановка в ДНР, оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Средствами ПВО России за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 230 украинских беспилотников. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 430 БпЛА, 604 ЗРК, 23 006 танков и других боевых бронированных машин, 1 546 боевых машин РСЗО, 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 490 единиц специальной военной автомобильной техники.
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", – говорится в тексте.
Ведомство также сообщило об успехах российских военных в зоне СВО. Так, за сутки был освобожден населенный пункт Богдановка в ДНР, оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Средствами ПВО России за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 230 украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 430 БпЛА, 604 ЗРК, 23 006 танков и других боевых бронированных машин, 1 546 боевых машин РСЗО, 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 490 единиц специальной военной автомобильной техники.