https://sputnik-abkhazia.ru/20250427/dvazhdy-byl-ranen-boevoy-put-veterana-andronika-mumdzhyana-1054382545.html
Дважды был ранен: боевой путь ветерана Андроника Мумджяна
Дважды был ранен: боевой путь ветерана Андроника Мумджяна
Sputnik Абхазия
Андроник Мумджян добровольцем ушел на фронт. Его боевой путь начался в Новочеркасске, продолжился в Самарканде, оттуда уже Андроника перенаправили на Донбасс... 27.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-27T08:30+0300
2025-04-27T08:30+0300
2025-04-27T08:30+0300
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80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война
абхазия
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О своем боевом пути Андроник Мумджян рассказал в интервью Sputnik в 2015 году.В 1941 году Андроник Мумджян закончил среднюю школу, а через месяц началась Великая Отечественная война.Андроник вместе с товарищами добровольцами пришли в военкомат, но тогда их не взяли. В 1942 году Мумджяна призвали в армию. Отправили его в Новочеркасск в 21-ую артиллерийскую базу. Уже оттуда призывников направили в Среднеазиатский военный округ, в Самарканде их включили в 684-ый артиллерийский полк.В марте 1942 года полк, где служил Андроник Мумджян, дислоцировался в Донбассе.В этой операции ветеран получил ранение в ногу. В госпиталь увести раненого не удалось, осколок пришлось извлекать в военной части.По прибытии в назначенное место Андроника сразу направили в госпиталь, где ветеран прошел полный курс лечения.Второе ранение Андроник Мумджян получил под Будапештом. На этот раз его лечили бывшие пленные еврейские врачи.Победу Андроник Мумджян встретил в Венгрии в городе Осот."Этот день я запомнил на всю жизнь. Когда нам объявили, что война закончилась, плакали все. Даже самые отважные, хладнокровные командиры не могли сдержать эмоции", — вспоминал День Победы ветеран.Андроник Мумджян награжден многочисленными орденами и медалями, в их числе орден "Великой Отечественной войны" и медаль "За победу над Германией".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250426/glavnaya-nagrada--fashistskiy-oskolok-v-grudi-istoriya-veterana-garegina-kalaydzhyana-1054382666.html
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лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, абхазия
лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, абхазия
Дважды был ранен: боевой путь ветерана Андроника Мумджяна
Андроник Мумджян добровольцем ушел на фронт. Его боевой путь начался в Новочеркасске, продолжился в Самарканде, оттуда уже Андроника перенаправили на Донбасс. Победу ветеран встретил в Венгрии.
О своем боевом пути Андроник Мумджян рассказал в интервью Sputnik в 2015 году.
В 1941 году Андроник Мумджян закончил среднюю школу, а через месяц началась Великая Отечественная война.
Андроник вместе с товарищами добровольцами пришли в военкомат, но тогда их не взяли. В 1942 году Мумджяна призвали в армию. Отправили его в Новочеркасск в 21-ую артиллерийскую базу. Уже оттуда призывников направили в Среднеазиатский военный округ, в Самарканде их включили в 684-ый артиллерийский полк.
В марте 1942 года полк, где служил Андроник Мумджян, дислоцировался в Донбассе.
"Меня, как артиллерийского мастера, оставили на посту. Спустя время должен был подойти сменщик, но его не было, я пошел в сторону фронта и тут уже понял, что мы попали в окружение. Была дана команда артиллеристам вывести полк из окружения. Нам блестяще удалось справиться с задачей", — рассказывал в интервью Андроник Мумджян.
В этой операции ветеран получил ранение в ногу. В госпиталь увести раненого не удалось, осколок пришлось извлекать в военной части.
По прибытии в назначенное место Андроника сразу направили в госпиталь, где ветеран прошел полный курс лечения.
Второе ранение Андроник Мумджян получил под Будапештом. На этот раз его лечили бывшие пленные еврейские врачи.
Победу Андроник Мумджян встретил в Венгрии в городе Осот.
"Этот день я запомнил на всю жизнь. Когда нам объявили, что война закончилась, плакали все. Даже самые отважные, хладнокровные командиры не могли сдержать эмоции", — вспоминал День Победы ветеран.
Андроник Мумджян награжден многочисленными орденами и медалями, в их числе орден "Великой Отечественной войны" и медаль "За победу над Германией".