https://sputnik-abkhazia.ru/20250427/kulturnaya-afisha-abkhazii-festival-raida-i-kinopokaz-1054632404.html
Культурная афиша Абхазии: фестиваль "Раида" и кинопоказ
Культурная афиша Абхазии: фестиваль "Раида" и кинопоказ
Sputnik Абхазия
Культурная афиша с 28 апреля по 4 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 27.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-27T17:43+0300
2025-04-27T17:43+0300
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Культурная афиша с 28 апреля по 4 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых.Абхазская госфилармония 30 апреля в 18:30 — ХV республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Раида". Абхазский драмтеатр 29 апреля в 19:00 – спектакль "Носороги" по мотивам пьесы Эжена Ионеско. Режиссер —Мадина Аргун. Абхазский молодежный театр 30 апреля в 19:00 – спектакль "Требуется лжец" по мотивам произведения Димитриса Псафаса. РУСДРАМ 28 апреля в 19:00 – спектакль "Клинический случай" по произведению Рэя Куни. Режиссер – Сергей Ефремов. 29 апреля в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин" по мотивам произведения Александра Пушкина. Режиссер – Сергей Ефремов. 30 апреля в 19:00 – спектакль "Примадонны" Кена Людвига. Режиссер – Сергей Ефремов. Музей Боевой Славы 29 апреля в 15:00 – показ фильма "Блиндаж", о двух друзьях, перенесшихся в 1941 год и вынужденных пройти через Великую Отечественную войну. Режиссер – Марк Горобец.Организаторы показа – представительство Россотрудничества в Абхазии и Посольство России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/1054611701.html
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культура, абхазия, новости
культура, абхазия, новости
Культурная афиша с 28 апреля по 4 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
30 апреля в 18:30 — ХV республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Раида".
29 апреля в 19:00 – спектакль "Носороги" по мотивам пьесы Эжена Ионеско. Режиссер —Мадина Аргун.
Абхазский молодежный театр
30 апреля в 19:00 – спектакль "Требуется лжец" по мотивам произведения Димитриса Псафаса.
28 апреля в 19:00 – спектакль "Клинический случай" по произведению Рэя Куни. Режиссер – Сергей Ефремов.
29 апреля в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин" по мотивам произведения Александра Пушкина. Режиссер – Сергей Ефремов.
30 апреля в 19:00 – спектакль "Примадонны" Кена Людвига. Режиссер – Сергей Ефремов.
29 апреля в 15:00 – показ фильма "Блиндаж", о двух друзьях, перенесшихся в 1941 год и вынужденных пройти через Великую Отечественную войну. Режиссер – Марк Горобец.
Организаторы показа – представительство Россотрудничества в Абхазии и Посольство России.