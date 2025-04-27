https://sputnik-abkhazia.ru/20250427/kulturnaya-afisha-abkhazii-festival-raida-i-kinopokaz-1054632404.html

Культурная афиша Абхазии: фестиваль "Раида" и кинопоказ

Культурная афиша Абхазии: фестиваль "Раида" и кинопоказ

Sputnik Абхазия

Культурная афиша с 28 апреля по 4 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 27.04.2025, Sputnik Абхазия

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Культурная афиша с 28 апреля по 4 мая. Читайте и планируйте свой культурный отдых.Абхазская госфилармония 30 апреля в 18:30 — ХV республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Раида". Абхазский драмтеатр 29 апреля в 19:00 – спектакль "Носороги" по мотивам пьесы Эжена Ионеско. Режиссер —Мадина Аргун. Абхазский молодежный театр 30 апреля в 19:00 – спектакль "Требуется лжец" по мотивам произведения Димитриса Псафаса. РУСДРАМ 28 апреля в 19:00 – спектакль "Клинический случай" по произведению Рэя Куни. Режиссер – Сергей Ефремов. 29 апреля в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин" по мотивам произведения Александра Пушкина. Режиссер – Сергей Ефремов. 30 апреля в 19:00 – спектакль "Примадонны" Кена Людвига. Режиссер – Сергей Ефремов. Музей Боевой Славы 29 апреля в 15:00 – показ фильма "Блиндаж", о двух друзьях, перенесшихся в 1941 год и вынужденных пройти через Великую Отечественную войну. Режиссер – Марк Горобец.Организаторы показа – представительство Россотрудничества в Абхазии и Посольство России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250425/1054611701.html

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