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МЧС России отправит авиацию для тушения пожаров в иранском порту
МЧС России отправит авиацию для тушения пожаров в иранском порту
Sputnik Абхазия
Ранее Владимир Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, и заявил... 27.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. МЧС России направит авиацию для тушения пожаров после взрыва в порту Ирана, сообщили в пресс-службе ведомства. Взрыв прогремел днем в субботу в порту иранского города Бендер-Аббас. Он был настолько мощным, что выбил окна в домах в радиусе нескольких километров. Погибли 25 человек, пострадали более 1100. Официальная причина происшествия не называлась. В воскресенье пожар в порту возобновился, причиной повторного возгорания стали битум и химические вещества, хранившиеся в контейнерах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/sotrudniki-mchs-rossii-pristupili-k-likvidatsii-posledstviy-zemletryaseniya-v-myanme-1054273174.html
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МЧС России отправит авиацию для тушения пожаров в иранском порту
15:38 27.04.2025 (обновлено: 15:39 27.04.2025)
Ранее Владимир Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, и заявил о готовности России оказать содействие властям в ликвидации последствий ЧП.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. МЧС России направит авиацию для тушения пожаров после взрыва в порту Ирана, сообщили в пресс-службе ведомства.
По поручению Владимира Путина в Бендер-Аббас полетят два самолета: амфибия Бе-200ЧС и Ил-76.
Взрыв прогремел днем в субботу в порту иранского города Бендер-Аббас. Он был настолько мощным, что выбил окна в домах в радиусе нескольких километров.
Погибли 25 человек, пострадали более 1100. Официальная причина происшествия не называлась.
В воскресенье пожар в порту возобновился, причиной повторного возгорания стали битум и химические вещества, хранившиеся в контейнерах.