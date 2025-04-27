https://sputnik-abkhazia.ru/20250427/mchs-rossii-otpravit-aviatsiyu-dlya-tusheniya-pozharov-v-iranskom-portu-1054632133.html

МЧС России отправит авиацию для тушения пожаров в иранском порту

МЧС России отправит авиацию для тушения пожаров в иранском порту

Sputnik Абхазия

Ранее Владимир Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, и заявил... 27.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-27T15:38+0300

2025-04-27T15:38+0300

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. МЧС России направит авиацию для тушения пожаров после взрыва в порту Ирана, сообщили в пресс-службе ведомства. Взрыв прогремел днем в субботу в порту иранского города Бендер-Аббас. Он был настолько мощным, что выбил окна в домах в радиусе нескольких километров. Погибли 25 человек, пострадали более 1100. Официальная причина происшествия не называлась. В воскресенье пожар в порту возобновился, причиной повторного возгорания стали битум и химические вещества, хранившиеся в контейнерах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/sotrudniki-mchs-rossii-pristupili-k-likvidatsii-posledstviy-zemletryaseniya-v-myanme-1054273174.html

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