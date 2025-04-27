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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 апреля
Sputnik Абхазия
Территорию черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 27.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-27T18:14+0300
2025-04-27T18:14+0300
2025-04-27T18:14+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В понедельник, 28 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 апреля
Территорию черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В понедельник, 28 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.