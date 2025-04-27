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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 апреля

Sputnik Абхазия

Территорию черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 27.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-27T18:14+0300

2025-04-27T18:14+0300

2025-04-27T18:14+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В понедельник, 28 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром дождь разной интенсивности, гроза, туман, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии