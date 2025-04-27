https://sputnik-abkhazia.ru/20250427/sovmestnaya-vystavka-abkhazskikh-i-rossiyskikh-khudozhnikov-otkrylas-v-moskve-1054636220.html

Совместная выставка абхазских и российских художников открылась в Москве

Совместная выставка абхазских и российских художников открылась в Москве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном" открылась в Москве, рассказал Sputnik один из... 27.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном" открылась в Москве, рассказал Sputnik один из организаторов, руководитель Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павех Карпухин.На ней представлено 44 картины, на которых запечатлены древние объекты культурного наследия Абхазии, в том числе храмы.Авторы работ — Тимур Цвижба, Диана Воуба, Анатолий Анненков и Александр Драговой.Он также выразил благодарность настоятелю Каманского монастыря отцу Игнатию за помощь в организации доставки картин в Москву.Выставка размещена в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках и продлится до 4 мая. Все желающие могут бесплатно посетить ее с 11:00 до 17:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/vzaimnyy-interes-velan-i-karpukhin-o-tvorcheskikh-literaturnykh-vstrechakh-v-abkhazii--1054262863.html

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