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Совместная выставка абхазских и российских художников открылась в Москве
Совместная выставка абхазских и российских художников открылась в Москве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном" открылась в Москве, рассказал Sputnik один из... 27.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном" открылась в Москве, рассказал Sputnik один из организаторов, руководитель Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павех Карпухин.На ней представлено 44 картины, на которых запечатлены древние объекты культурного наследия Абхазии, в том числе храмы.Авторы работ — Тимур Цвижба, Диана Воуба, Анатолий Анненков и Александр Драговой.Он также выразил благодарность настоятелю Каманского монастыря отцу Игнатию за помощь в организации доставки картин в Москву.Выставка размещена в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках и продлится до 4 мая. Все желающие могут бесплатно посетить ее с 11:00 до 17:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/vzaimnyy-interes-velan-i-karpukhin-o-tvorcheskikh-literaturnykh-vstrechakh-v-abkhazii--1054262863.html
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абхазия, новости
абхазия, новости

Совместная выставка абхазских и российских художников открылась в Москве

20:42 27.04.2025 (обновлено: 20:57 27.04.2025)
© Foto / Павел КарпухинСовместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
Совместная выставка абхазских и российских художников Отражение Небесного в земном - Sputnik Абхазия, 1920, 27.04.2025
© Foto / Павел Карпухин
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном" открылась в Москве, рассказал Sputnik один из организаторов, руководитель Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павех Карпухин.
На ней представлено 44 картины, на которых запечатлены древние объекты культурного наследия Абхазии, в том числе храмы.
Авторы работ — Тимур Цвижба, Диана Воуба, Анатолий Анненков и Александр Драговой.
"Это уникальные произведения, которые действительно отражают красоту. Название выставки соответствует ее сути. С начала открытия ее посетило уже более тысячи человек, она вызывает большой интерес", — подчеркнул Карпухин.
Он также выразил благодарность настоятелю Каманского монастыря отцу Игнатию за помощь в организации доставки картин в Москву.
© Foto / Павел КарпухинСовместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
Совместная выставка абхазских и российских художников Отражение Небесного в земном - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
© Foto / Павел КарпухинСовместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
Совместная выставка абхазских и российских художников Отражение Небесного в земном - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
© Foto / Павел КарпухинСовместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
Совместная выставка абхазских и российских художников Отражение Небесного в земном - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
© Foto / Павел КарпухинСовместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
Совместная выставка абхазских и российских художников Отражение Небесного в земном - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
1/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
2/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
3/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
4/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
Выставка размещена в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках и продлится до 4 мая. Все желающие могут бесплатно посетить ее с 11:00 до 17:00.
Взаимный интерес: Велена и Карпухин о творческих литературных встречах в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2025
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Взаимный интерес: Велена и Карпухин о творческих литературных встречах в Абхазии
28 марта, 14:00
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