Совместная выставка абхазских и российских художников открылась в Москве
20:42 27.04.2025 (обновлено: 20:57 27.04.2025)
© Foto / Павел КарпухинСовместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
© Foto / Павел Карпухин
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном" открылась в Москве, рассказал Sputnik один из организаторов, руководитель Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павех Карпухин.
На ней представлено 44 картины, на которых запечатлены древние объекты культурного наследия Абхазии, в том числе храмы.
Авторы работ — Тимур Цвижба, Диана Воуба, Анатолий Анненков и Александр Драговой.
"Это уникальные произведения, которые действительно отражают красоту. Название выставки соответствует ее сути. С начала открытия ее посетило уже более тысячи человек, она вызывает большой интерес", — подчеркнул Карпухин.
Он также выразил благодарность настоятелю Каманского монастыря отцу Игнатию за помощь в организации доставки картин в Москву.
© Foto / Павел КарпухинСовместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
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© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
© Foto / Павел КарпухинСовместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
2/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
© Foto / Павел КарпухинСовместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
3/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
© Foto / Павел КарпухинСовместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
4/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
1/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
2/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
3/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
4/4
© Foto / Павел Карпухин
Совместная выставка абхазских и российских художников "Отражение Небесного в земном"
Выставка размещена в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках и продлится до 4 мая. Все желающие могут бесплатно посетить ее с 11:00 до 17:00.