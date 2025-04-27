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Средства ПВО России за сутки сбили две ракеты С-300
Средства ПВО России за сутки сбили две ракеты С-300
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для... 27.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-27T13:38+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям. Об этом сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены инфраструктура военных аэродромов, цех сборки БпЛА, склады боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для HIMARS, пункты временной дислокации ВСУ в 168 районах.Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 945 БпЛА, 605 ЗРК, 23 064 танка и других боевых бронированных машины, 1 553 боевые машины РСЗО, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34654 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250426/rossiyskie-voyska-osvobodili-kurskuyu-oblast-1054628056.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, средствами ПВО уничтожены управляемая авиабомба JDAM, два снаряда системы HIMARS, 124 украинских БпЛА.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России поражены инфраструктура военных аэродромов, цех сборки БпЛА, склады боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для HIMARS, пункты временной дислокации ВСУ в 168 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 945 БпЛА, 605 ЗРК, 23 064 танка и других боевых бронированных машины, 1 553 боевые машины РСЗО, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34654 единицы специальной военной автомобильной техники.