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Женщина погибла в результате аварии на Лыхненском повороте
Женщина погибла в результате аварии на Лыхненском повороте
Sputnik Абхазия
На Лыхненском повороте столкнулись три машины, одна вылетела в кювет. 27.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-27T18:07+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Женщина погибла в результате аварии на Лыхненском повороте, сообщили Sputnik в ГАИ Гудаутского района. Она стояла на остановке, в которую врезалась одна из трех столкнувшихся машин. Еще 5 человек доставили в ЦРБ с травмами, медики оказывают им помощь. На месте работает следственная группа. Детали происшествия уточняются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/bolee-20-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-v-pervom-kvartale-2025-goda-1054495909.html
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Женщина погибла в результате аварии на Лыхненском повороте
На Лыхненском повороте столкнулись три машины, одна вылетела в кювет.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Женщина погибла в результате аварии на Лыхненском повороте, сообщили Sputnik в ГАИ Гудаутского района.
Она стояла на остановке, в которую врезалась одна из трех столкнувшихся машин.
Еще 5 человек доставили в ЦРБ с травмами, медики оказывают им помощь. На месте работает следственная группа. Детали происшествия уточняются.