https://sputnik-abkhazia.ru/20250427/zhenschina-pogibla-v-rezultate-avarii-na-lykhnenskom-povorote-1054633000.html

Женщина погибла в результате аварии на Лыхненском повороте

Женщина погибла в результате аварии на Лыхненском повороте

Sputnik Абхазия

На Лыхненском повороте столкнулись три машины, одна вылетела в кювет. 27.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-27T18:07+0300

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Женщина погибла в результате аварии на Лыхненском повороте, сообщили Sputnik в ГАИ Гудаутского района. Она стояла на остановке, в которую врезалась одна из трех столкнувшихся машин. Еще 5 человек доставили в ЦРБ с травмами, медики оказывают им помощь. На месте работает следственная группа. Детали происшествия уточняются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/bolee-20-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-v-pervom-kvartale-2025-goda-1054495909.html

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