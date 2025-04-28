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Памятники героям Великой Отечественной войне восстановят в Гагрском районе
Памятники героям Великой Отечественной войне восстановят в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
Средства на реконструкцию памятников героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии селам республики выделены из российского Фонда... 28.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-28T20:30+0300
2025-04-28T20:30+0300
2025-04-28T20:30+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны восстанавливают в поселке Бзыбь и селе Багрыпста Гагрского района.Средства на реставрацию выделены из российского Фонда президентских грантов.По словам главы села Багрыпста Отара Аршба, памятник, изображающий Георгия Победоносца, был построен в 1989 году, с тех пор капитальные работы не проводили.Строители уже демонтировали пострадавшую из-за оползня опорную стену, возвели и укрепили новую, обновили мемориальные доски. Сам памятник очистят, уложат базальтовые плиты, обновят фотографии 149 погибших выходцев села. Аршба уточнил, что часть средств на ремонт собрали местные жители, предприниматели и организации.Еще один мемориал реставрируют в поселке Бзыбь. Он был открыт в 1975 году, капитального ремонта с тех пор там не проводилось. Автор – скульптор Юрий Чкадуа. По словам главы администрации Эдгара Кетия, строители очистили камни, которыми отделана площадка перед комплексом, привели в порядок мемориальные доски, высадили деревья. Планируется очистить от ржавчины и пятен и сам памятник, представляющий собой скорбящую мать, заменить обветшалую облицовку стелы. Кетия добавил, что к 9 Мая обновить стелу не получится – по технологии необходимо демонтировать старый камень и поэтапно укладывать новый, не больше трех рядов за раз с перерывами в несколько дней. В годы Великой Отечественной войны в борьбе с нацистской Германией сложили головы 133 уроженца Бзыби.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/pamyatnik-geroyu-sssr-arutyunu-chakryanu-vosstanavlivayut-v-abkhazii-1054499916.html
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абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
Памятники героям Великой Отечественной войне восстановят в Гагрском районе
Средства на реконструкцию памятников героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии селам республики выделены из российского Фонда президентских грантов.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны восстанавливают в поселке Бзыбь и селе Багрыпста Гагрского района.
Средства на реставрацию выделены из российского Фонда президентских грантов.
По словам главы села Багрыпста Отара Аршба, памятник, изображающий Георгия Победоносца, был построен в 1989 году, с тех пор капитальные работы не проводили.
Строители уже демонтировали пострадавшую из-за оползня опорную стену, возвели и укрепили новую, обновили мемориальные доски. Сам памятник очистят, уложат базальтовые плиты, обновят фотографии 149 погибших выходцев села.
"Боюсь, что полностью завершить работы к 9 Мая мы не успеем, но люди, которые придут сюда отметить юбилей Победы, увидят обновленный памятник", — добавил Аршба.
Аршба уточнил, что часть средств на ремонт собрали местные жители, предприниматели и организации.
Еще один мемориал реставрируют в поселке Бзыбь. Он был открыт в 1975 году, капитального ремонта с тех пор там не проводилось. Автор – скульптор Юрий Чкадуа.
По словам главы администрации Эдгара Кетия, строители очистили камни, которыми отделана площадка перед комплексом, привели в порядок мемориальные доски, высадили деревья.
Планируется очистить от ржавчины и пятен и сам памятник, представляющий собой скорбящую мать, заменить обветшалую облицовку стелы.
Кетия добавил, что к 9 Мая обновить стелу не получится – по технологии необходимо демонтировать старый камень и поэтапно укладывать новый, не больше трех рядов за раз с перерывами в несколько дней.
В годы Великой Отечественной войны в борьбе с нацистской Германией сложили головы 133 уроженца Бзыби.