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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует холодный азиатский антициклон. 28.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-28T18:06+0300
2025-04-28T18:06+0300
2025-04-28T18:06+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Во вторник, 29 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха –60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует холодный азиатский антициклон.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Во вторник, 29 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман. Об этом сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха –60-90%.