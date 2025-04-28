https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/putin-obyavil-peremirie-v-preddverii-80-letiya-pobedy-1054645132.html

Путин объявил перемирие в преддверии 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в преддверии 80-летия Победы

Sputnik Абхазия

Все боевые действия будут остановлены с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. 28.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-28T14:45+0300

2025-04-28T14:45+0300

2025-04-28T15:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил перемирие в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. На этот период будут остановлены все боевые действия. Москва считает, что Киев должен последовать ее примеру, но в случае нарушения перемирия готова дать адекватный и эффективный ответ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250421/vsu-4900-raz-narushili-paskhalnoe-peremirie-1054537812.html

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новости, россия, владимир путин, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне