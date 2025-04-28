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Путин объявил перемирие в преддверии 80-летия Победы
Путин объявил перемирие в преддверии 80-летия Победы
Sputnik Абхазия
Все боевые действия будут остановлены с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. 28.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-28T14:45+0300
2025-04-28T14:45+0300
2025-04-28T15:25+0300
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80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил перемирие в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. На этот период будут остановлены все боевые действия. Москва считает, что Киев должен последовать ее примеру, но в случае нарушения перемирия готова дать адекватный и эффективный ответ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250421/vsu-4900-raz-narushili-paskhalnoe-peremirie-1054537812.html
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новости, россия, владимир путин, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне
новости, россия, владимир путин, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне
Путин объявил перемирие в преддверии 80-летия Победы
14:45 28.04.2025 (обновлено: 15:25 28.04.2025)
Все боевые действия будут остановлены с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили
в пресс-службе Кремля.
"По решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие", – говорится в тексте.
На этот период будут остановлены все боевые действия. Москва считает, что Киев должен последовать ее примеру, но в случае нарушения перемирия готова дать адекватный и эффективный ответ.