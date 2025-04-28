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Цикл фильмов о грузино-абхазском переговорном процессе презентовали в АГУ
Цикл фильмов о грузино-абхазском переговорном процессе презентовали в АГУ
Sputnik Абхазия
В цикл входит три часовых фильма, в которых собраны знаковые события современной дипломатической истории Абхазии. 28.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-28T13:38+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первую часть цикла документальных фильмов об истории грузино-абхазского переговорного процесса "Как это было" показали в АГУ.Всего будет три фильма, каждый длится около часа и рассказывает о знаковых событиях в современной дипломатической истории Абхазии. В них включены выступления Владислава Ардзинба, интервью участников переговоров – Анри Джергения, Сократа Джинджолия, Сергея Шамба и многих других."Мы должны знать собственную историю, знать, через что мы прошли, чтобы получить признание, одержать победу", – подчеркнул Хашиг. Показы фильмов пройдут 29 апреля, 6 и 13 мая на канале "Абаза-ТВ".
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Цикл фильмов о грузино-абхазском переговорном процессе презентовали в АГУ
13:38 28.04.2025 (обновлено: 15:23 28.04.2025)
В цикл входит три часовых фильма, в которых собраны знаковые события современной дипломатической истории Абхазии.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первую часть цикла документальных фильмов об истории грузино-абхазского переговорного процесса "Как это было" показали в АГУ.
"На ваш суд мы выносим очень серьезный труд, его даже можно назвать исследовательской работой нашей большой телевизионной команды. Созданием цикла документальных фильмов мы занимались в течение года", – рассказал директор "Абаза-ТВ" Руслан Хашиг.
Всего будет три фильма, каждый длится около часа и рассказывает о знаковых событиях в современной дипломатической истории Абхазии. В них включены выступления Владислава Ардзинба, интервью участников переговоров – Анри Джергения, Сократа Джинджолия, Сергея Шамба и многих других.
"Мы должны знать собственную историю, знать, через что мы прошли, чтобы получить признание, одержать победу", – подчеркнул Хашиг.
Показы фильмов пройдут 29 апреля, 6 и 13 мая на канале "Абаза-ТВ".