https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/tsikl-filmov-o-gruzino-abkhazskom-peregovornom-protsesse-prezentovali-v-agu-1054642682.html

Цикл фильмов о грузино-абхазском переговорном процессе презентовали в АГУ

Цикл фильмов о грузино-абхазском переговорном процессе презентовали в АГУ

Sputnik Абхазия

В цикл входит три часовых фильма, в которых собраны знаковые события современной дипломатической истории Абхазии. 28.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-28T13:38+0300

2025-04-28T13:38+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первую часть цикла документальных фильмов об истории грузино-абхазского переговорного процесса "Как это было" показали в АГУ.Всего будет три фильма, каждый длится около часа и рассказывает о знаковых событиях в современной дипломатической истории Абхазии. В них включены выступления Владислава Ардзинба, интервью участников переговоров – Анри Джергения, Сократа Джинджолия, Сергея Шамба и многих других."Мы должны знать собственную историю, знать, через что мы прошли, чтобы получить признание, одержать победу", – подчеркнул Хашиг. Показы фильмов пройдут 29 апреля, 6 и 13 мая на канале "Абаза-ТВ".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/2025-god-obyavlen-godom-vladislava-ardzinba-1054139496.html

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