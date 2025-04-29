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Двадцать два аппарата для добычи криптовалют изъяли в селе Верхняя Эшера
Двадцать два аппарата для добычи криптовалют изъяли в селе Верхняя Эшера
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Двадцать два аппарата для добычи криптовалют изъяли в селе Верхняя Эшера, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T15:10+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Двадцать два аппарата для добычи криптовалют изъяли в селе Верхняя Эшера, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. Аппараты изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении. Запрет на добычу криптовалюты в Абхазии и ввоз оборудования для майнинга продлен до 31 декабря 2026 года.
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Двадцать два аппарата для добычи криптовалют изъяли в селе Верхняя Эшера
15:10 29.04.2025 (обновлено: 18:43 29.04.2025)
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Двадцать два аппарата для добычи криптовалют изъяли в селе Верхняя Эшера, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Оборудование, расположенное в нежилом помещении, было подключено к электросети. Владельцем оказался гражданин Дертлян С.А.
Аппараты изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении.
Запрет на добычу криптовалюты в Абхазии и ввоз оборудования для майнинга продлен до 31 декабря 2026 года.