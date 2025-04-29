https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/dvadtsat-dva-apparata-dlya-dobychi-kriptovalyut-izyali-v-sele-verkhnyaya-eshera-1054667924.html

Двадцать два аппарата для добычи криптовалют изъяли в селе Верхняя Эшера

Двадцать два аппарата для добычи криптовалют изъяли в селе Верхняя Эшера

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Двадцать два аппарата для добычи криптовалют изъяли в селе Верхняя Эшера, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. 29.04.2025, Sputnik Абхазия

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2025-04-29T15:10+0300

2025-04-29T18:43+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Двадцать два аппарата для добычи криптовалют изъяли в селе Верхняя Эшера, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. Аппараты изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении. Запрет на добычу криптовалюты в Абхазии и ввоз оборудования для майнинга продлен до 31 декабря 2026 года.

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