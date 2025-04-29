https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/lezhachego-politseyskogo-ustanovyat-na-povorote-v-selo-lykhny-1054665717.html
"Лежачего полицейского" установят на повороте в село Лыхны
"Лежачего полицейского" установят на повороте в село Лыхны
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. "Лежачего полицейского" установят на повороте в село Лыхны. Решение принято после согласования со всеми профильными структурами... 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T16:40+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. "Лежачего полицейского" установят на повороте в село Лыхны. Решение принято после согласования со всеми профильными структурами, сообщил начальник ГАИ МВД Дамей Авидзба. Также планируется установить отбойники, перенесут стоянку общественного транспорта и организуют новый пешеходный переход. 27 апреля в аварии на Лыхненском повороте погибла женщина, еще пять человек пострадали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250427/zhenschina-pogibla-v-rezultate-avarii-na-lykhnenskom-povorote-1054633000.html
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"Лежачего полицейского" установят на повороте в село Лыхны
16:40 29.04.2025 (обновлено: 18:15 29.04.2025)
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. "Лежачего полицейского" установят на повороте в село Лыхны. Решение принято после согласования со всеми профильными структурами, сообщил начальник ГАИ МВД Дамей Авидзба.
"Большинство ДТП происходит по вине водителей, грубо пренебрегающих скоростным режимом. Искусственная неровность заставит водителей вынужденно снижать скорость, что максимизирует безопасность движения транспорта на данном аварийном и опасном участке".
Также планируется установить отбойники, перенесут стоянку общественного транспорта и организуют новый пешеходный переход.
27 апреля в аварии на Лыхненском повороте погибла женщина, еще пять человек пострадали.