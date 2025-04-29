https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/lezhachego-politseyskogo-ustanovyat-na-povorote-v-selo-lykhny-1054665717.html

"Лежачего полицейского" установят на повороте в село Лыхны

"Лежачего полицейского" установят на повороте в село Лыхны

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. "Лежачего полицейского" установят на повороте в село Лыхны. Решение принято после согласования со всеми профильными структурами... 29.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-29T16:40+0300

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2025-04-29T18:15+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. "Лежачего полицейского" установят на повороте в село Лыхны. Решение принято после согласования со всеми профильными структурами, сообщил начальник ГАИ МВД Дамей Авидзба. Также планируется установить отбойники, перенесут стоянку общественного транспорта и организуют новый пешеходный переход. 27 апреля в аварии на Лыхненском повороте погибла женщина, еще пять человек пострадали.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250427/zhenschina-pogibla-v-rezultate-avarii-na-lykhnenskom-povorote-1054633000.html

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гудаутский район, абхазия, гаи, мвд абхазии