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Новый памятник героям Великой Отечественной войны установят в Цандрыпше
Новый памятник героям Великой Отечественной войны установят в Цандрыпше
Sputnik Абхазия
Идея построить в Цандрыпше памятник погибшим воинам появилась в 2007 году и реализуется сейчас благодаря российскому Фонду президентских грантов. 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T09:00+0300
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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Новый памятник, посвященный Великой Отечественной войне, установят в поселке Цандрыпш, рассказал Sputnik начальник управления хозяйства Аляс Базба.Проект отбирался на конкурсной основе, в нем приняли участие, как взрослые, так и дети. Базба уточнил, что памятник будет в форме звезды, его делают российские специалисты. На площади перед ним уложат тротуарную плитку. Кроме того, за счет бюджета Гагрского района и поселка Цандрыпш проводится реставрация мемориала, посвященного защитникам Абхазии, павшим в 1992-1993 годах. Власти планируют ко Дню Победы, 30 сентября, не только облагородить и обустроить территорию, а также разбить в парке зоны отдыха, построить детские площадки и даже большую концертную площадку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/pamyatniki-geroyam-velikoy-otechestvennoy-voyne-vosstanovyat-v-gagrskom-rayone-1054650418.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, абхазия
Новый памятник героям Великой Отечественной войны установят в Цандрыпше
Идея построить в Цандрыпше памятник погибшим воинам появилась в 2007 году и реализуется сейчас благодаря российскому Фонду президентских грантов.
СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Новый памятник, посвященный Великой Отечественной войне, установят в поселке Цандрыпш, рассказал Sputnik начальник управления хозяйства Аляс Базба.
Он будет построен в парке Победы рядом с мемориалом в честь погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В 2007 году в том месте уже был заложен камень для дальнейшего возведения памятника, но приступить к реализации этой задачи удалось лишь спустя 18 лет благодаря средствам, выделенным из российского Фонда президентских грантов.
Проект отбирался на конкурсной основе, в нем приняли участие, как взрослые, так и дети. Базба уточнил, что памятник будет в форме звезды, его делают российские специалисты. На площади перед ним уложат тротуарную плитку.
Кроме того, за счет бюджета Гагрского района и поселка Цандрыпш проводится реставрация мемориала, посвященного защитникам Абхазии, павшим в 1992-1993 годах. Власти планируют ко Дню Победы, 30 сентября, не только облагородить и обустроить территорию, а также разбить в парке зоны отдыха, построить детские площадки и даже большую концертную площадку.