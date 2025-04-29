https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/novyy-pamyatnik-geroyam-velikoy-otechestvennoy-voyny-ustanovyat-v-tsandrypshe-1054655861.html

Новый памятник героям Великой Отечественной войны установят в Цандрыпше

Новый памятник героям Великой Отечественной войны установят в Цандрыпше

Sputnik Абхазия

Идея построить в Цандрыпше памятник погибшим воинам появилась в 2007 году и реализуется сейчас благодаря российскому Фонду президентских грантов. 29.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-29T09:00+0300

2025-04-29T09:00+0300

2025-04-29T09:00+0300

великая победа — 80

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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Новый памятник, посвященный Великой Отечественной войне, установят в поселке Цандрыпш, рассказал Sputnik начальник управления хозяйства Аляс Базба.Проект отбирался на конкурсной основе, в нем приняли участие, как взрослые, так и дети. Базба уточнил, что памятник будет в форме звезды, его делают российские специалисты. На площади перед ним уложат тротуарную плитку. Кроме того, за счет бюджета Гагрского района и поселка Цандрыпш проводится реставрация мемориала, посвященного защитникам Абхазии, павшим в 1992-1993 годах. Власти планируют ко Дню Победы, 30 сентября, не только облагородить и обустроить территорию, а также разбить в парке зоны отдыха, построить детские площадки и даже большую концертную площадку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/pamyatniki-geroyam-velikoy-otechestvennoy-voyne-vosstanovyat-v-gagrskom-rayone-1054650418.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, абхазия