https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/ya-doshel-do-berlina-frontovye-istorii-avedisa-kalaydzhyana-1054666711.html

"Я дошел до Берлина": фронтовые истории Аведиса Калайджяна

"Я дошел до Берлина": фронтовые истории Аведиса Калайджяна

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Аведис Калайджян отправился на фронт в 17-летнем возрасте. В 1942 году он участвовал в освобождении Кубани. 30.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-30T11:30+0300

2025-04-30T11:30+0300

2025-04-30T11:30+0300

великая победа — 80

80-летие победы в великой отечественной войне

вов

история

абхазия

лица победы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101447/71/1014477142_0:163:1879:1220_1920x0_80_0_0_f5ba635bbad4f9d3b2eb59912498f267.jpg

Ветеран Великой Отечественной войны Аведис Калайджян отправился на фронт в 17-летнем возрасте. В 1942 году он участвовал в освобождении Кубани.Крики "ура"После удачной операции солдата перевели в 15-ю истребительную танковую бригаду, где он служил наводчиком. Бригада вскоре была направлена в Восточную Пруссию."Мы установили свои пушки, не успев перевести дыхание, мы услышали крики "ура". Мы подумали, что это наши, и сразу выскочили. По нам моментально начали стрелять. Четверых наших тогда убили, остальным удалось отойти назад, оставив две пушки. Отойдя назад, мы стали стрелять по фашистам, а они в нас нашими же пушками", — рассказывал ветеран.Неожиданная встречаАведису Калайджяну посчастливилось дойти до Берлина. По дороге в колонне он неожиданно встретился с другом детства Алексеем Мироненко. С ним он провел детство в Цандрыпше.По словам ветерана, на фронте солдаты относились друг к другу как братья, несмотря на страх, тяготы, потери, находили время для смеха и старались не отчаиваться.Во время войны Калайджян получил контузию. Он вспоминал, что ему пришлось увидеть слишком много смертей в столь юном возрасте, и на жизнь он стал смотреть по-другому.Ветеран Великой Отечественной войны Аведис Калайджян за свой вклад в Великую Победу был награжден медалью "За отвагу", "За победу над Германией" и орденом Отечественной войны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/kontrrazvedchik-zhadanov-soldat-iz-abkhazii-na-spetszadanii-v-yaponii-1054637157.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне, вов, история, абхазия, лица победы