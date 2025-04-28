https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/kontrrazvedchik-zhadanov-soldat-iz-abkhazii-na-spetszadanii-v-yaponii-1054637157.html

Контрразведчик Жаданов: солдат из Абхазии на спецзадании в Японии

Контрразведчик Жаданов: солдат из Абхазии на спецзадании в Японии

Sputnik Абхазия

Всего 20 лет было Андрею Жаданову, когда его отправили служить контрразведчиком в Монголии. 28.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-28T09:00+0300

2025-04-28T09:00+0300

2025-04-28T09:00+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

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Климат в монгольских пустынях сильно отличался от абхазских субтропиков, и, как сам Жаданов вспоминал в интервью Sputnik в 2015 году, юному солдату из Абхазии не хватало свежего воздуха.Мечты о фронтеВ 1942 году отряд переместили ближе к СССР и поставили задачу "громить квантунскую армию". Основной задачей контрразведчиков был поиск японских шпионов. На счету у Жаданова был не один допрос, некоторые, рассказывал он, оставались в памяти еще на долгие годы.Разведка разведкой, а юноша рвался на фронт, на поле боя.Опасное спецзаданиеВ 1946 году отряду "Смерч" поступило спецзадание. Разведчики должны были найти и ликвидировать тайную японскую лабораторию. Задание было успешно выполнено, но враги тут же атаковали солдат."Помню, как мы шли колонной, и к нам прилетел японский самолет, который мгновенно начал нас бомбить. Мы с моим товарищем взяли ручной пулемет и давай по ним стрелять. Видимо, мы попали, подбитый самолет улетел, и мы видели, как катапультировался летчик", — вспоминал Андрей Жаданов.В одном из японских городов отряду удалось занять штаб-квартиру местной контрразведки. Там Жаданов и получил боевое ранение, когда в метре от него взорвалась граната. Ее осколок остался в его ноге на всю жизнь.За проявленную храбрость Андрей Жаданов был награжден медалью "За победу над Японией".

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Sputnik Абхазия

абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы