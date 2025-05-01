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Ахсалба о погоде в Абхазии в первой половине мая
Ахсалба о погоде в Абхазии в первой половине мая
Sputnik Абхазия
Климатолог Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, каким будет май в Абхазии. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-01T11:27+0300
2025-05-01T11:27+0300
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Ахсалба о погоде в Абхазии в первой половине мая
Sputnik Абхазия
Ахсалба о погоде в Абхазии в первой половине мая
По словам Ахсалба, начало мая будет преимущественно пасмурным и дождливым, с колебаниями температуры в пределах 12-24 градусов, но в отдельные дни столбик термометра поднимется до 25 градусов. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Ахсалба о погоде в Абхазии в первой половине мая
Климатолог Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, каким будет май в Абхазии.
По словам Ахсалба, начало мая будет преимущественно пасмурным и дождливым, с колебаниями температуры в пределах 12-24 градусов, но в отдельные дни столбик термометра поднимется до 25 градусов.
Подробности слушайте в подкасте.