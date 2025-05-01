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https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/bolee-80-abkhazskikh-sel-poluchili-sredstva-na-remont-pamyatnikov-velikoy-otechestvennoy-voyny-1054708090.html
Более 80 абхазских сел получили средства на ремонт памятников Великой Отечественной войны
Более 80 абхазских сел получили средства на ремонт памятников Великой Отечественной войны
Sputnik Абхазия
Проект распространяется на памятники героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
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2025-05-01T17:51+0300
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80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Уже 82 абхазских села получили по одному миллиону рублей на реконструкцию памятников Великой Отечественной войны, сообщил первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. "Это наша общая большая победа, наша общая гордость. Но, с другой стороны, год 80-летия Победы — это весь 2025 год. Поэтому то, что не успеют сделать к 9 Мая, должны успеть сделать дальше".В проекте восстановления памятников героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии участвуют 82 абхазских села. Средства на работы выделены из российского Фонда президентских грантов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/sokhranit-pamyatnik-kak-v-sele-duripsh-vosstanavlivayut-memorial-geroyam-dvukh-voyn-1054661307.html
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абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война

Более 80 абхазских сел получили средства на ремонт памятников Великой Отечественной войны

16:36 01.05.2025 (обновлено: 17:51 01.05.2025)
© Sputnik / Акоп КущянПамятник героям Великой Отечественной войны отреставрируют в селе Бзыбь
Памятник героям Великой Отечественной войны отреставрируют в селе Бзыбь - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
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Проект распространяется на памятники героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.
СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Уже 82 абхазских села получили по одному миллиону рублей на реконструкцию памятников Великой Отечественной войны, сообщил первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
"Это наша общая большая победа, наша общая гордость. Но, с другой стороны, год 80-летия Победы — это весь 2025 год. Поэтому то, что не успеют сделать к 9 Мая, должны успеть сделать дальше".
В проекте восстановления памятников героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии участвуют 82 абхазских села. Средства на работы выделены из российского Фонда президентских грантов.
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