https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/bolee-80-abkhazskikh-sel-poluchili-sredstva-na-remont-pamyatnikov-velikoy-otechestvennoy-voyny-1054708090.html

Более 80 абхазских сел получили средства на ремонт памятников Великой Отечественной войны

Более 80 абхазских сел получили средства на ремонт памятников Великой Отечественной войны

Sputnik Абхазия

Проект распространяется на памятники героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T16:36+0300

2025-05-01T16:36+0300

2025-05-01T17:51+0300

в абхазии

абхазия

новости

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Уже 82 абхазских села получили по одному миллиону рублей на реконструкцию памятников Великой Отечественной войны, сообщил первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. "Это наша общая большая победа, наша общая гордость. Но, с другой стороны, год 80-летия Победы — это весь 2025 год. Поэтому то, что не успеют сделать к 9 Мая, должны успеть сделать дальше".В проекте восстановления памятников героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии участвуют 82 абхазских села. Средства на работы выделены из российского Фонда президентских грантов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/sokhranit-pamyatnik-kak-v-sele-duripsh-vosstanavlivayut-memorial-geroyam-dvukh-voyn-1054661307.html

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