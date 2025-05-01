https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/chleny-obschestvennoy-palaty-abkhazii-vstretilis-s-rossiyskimi-kollegami-1054709839.html

Члены Общественной палаты Абхазии встретились с российскими коллегами

Члены Общественной палаты Абхазии встретились с российскими коллегами

Sputnik Абхазия

Российская делегация прибыла в абхазскую столицу на первом регулярном рейсе электропоезда "Диоскурия", прибывшего в Сухум сегодня днем. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T18:06+0300

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Делегация Общественной палаты России, представителей Правительства и Администрации Президента РФ сегодня прибыли в Сухум, где встретились с членами Общественной палаты России.Замначальника Управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский высоко оценил динамику двухсторонних отношений России и Абхазии, в том числе вовлеченность регионов РФ в реализацию совместных проектов.Секретарь Общественной палаты Гули Кичба подчеркнула, что тесные связи с российскими коллегами сложились еще с 2009 года. "Теплые отношения между нами вселяют уверенность в их дальнейшем развитии", — сказала Кичба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/elektropoezd-dioskuriya-pribyl-na-sukhumskiy-vokzal-1054704844.html

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