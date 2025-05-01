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Электропоезд "Диоскурия" прибыл на Сухумский вокзал
Электропоезд "Диоскурия" прибыл на Сухумский вокзал
Sputnik Абхазия
"Диоскурия" будет регулярно курсировать дважды в день из Сириуса в Сухум и обратно. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-01T14:25+0300
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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Электропоезд "Диоскурия" прибыл на Сухумский вокзал. Поезд встречают первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба. Регулярные рейсы "Диоскурия" будет делать дважды в день. Поезд назван в честь древнегреческого города, находившегося на месте нынешней столицы Абхазии, и украшен работами абхазских и российских художников. Тестовый рейс состоялся 27 февраля.
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сухум, новости, абхазия, россия
Электропоезд "Диоскурия" прибыл на Сухумский вокзал
14:25 01.05.2025 (обновлено: 14:27 01.05.2025)
"Диоскурия" будет регулярно курсировать дважды в день из Сириуса в Сухум и обратно.
СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Электропоезд "Диоскурия" прибыл на Сухумский вокзал.
Пассажиры находились в пути 3,5 часа после отправки из Сириуса сегодня утром.
Поезд встречают первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба.
Регулярные рейсы "Диоскурия" будет делать дважды в день. Поезд назван в честь древнегреческого города, находившегося на месте нынешней столицы Абхазии, и украшен работами абхазских и российских художников. Тестовый рейс состоялся 27 февраля.