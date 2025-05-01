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Электропоезд "Диоскурия" прибыл на Сухумский вокзал

Электропоезд "Диоскурия" прибыл на Сухумский вокзал

Sputnik Абхазия

"Диоскурия" будет регулярно курсировать дважды в день из Сириуса в Сухум и обратно. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Электропоезд "Диоскурия" прибыл на Сухумский вокзал. Поезд встречают первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба. Регулярные рейсы "Диоскурия" будет делать дважды в день. Поезд назван в честь древнегреческого города, находившегося на месте нынешней столицы Абхазии, и украшен работами абхазских и российских художников. Тестовый рейс состоялся 27 февраля.

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