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"Диоскурия" отправилась в Сухум
"Диоскурия" отправилась в Сухум
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Новый международный электропоезд "Диоскурия" отправился сегодня в первый регулярный рейс по маршруту Имеретинский курорт — Сухум. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Новый международный электропоезд "Диоскурия" отправился сегодня в первый регулярный рейс по маршруту Имеретинский курорт — Сухум. На вокзале в первый регулярный рейс в Абхазию электропоезд отправляли ярко — с национальной музыкой и танцами.Время в пути составит 3 часа 35 минут. Он будет курсировать дважды в день. Остановки на территории республики предусмотрены на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль пассажиры пройдут прямо в поезде на станциях Веселое и Цандрыпш.Снаружи вагоны украшены яркими рисунками, посвященными традициям и достопримечательностям Абхазии, а интерьеры вагонов дополняют фотографии, картины и рисунки школьников. Реализация проекта по оформлению поезда стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов.Название поезда предложили абхазские школьники. Диоскурия — древнегреческий город, построенный в VI веке до нашей эры на черноморском побережье, на месте нынешнего Сухума. Со временем землетрясения и тектонические сдвиги изменили побережье, и часть города ушла под воду. Его развалины покоятся на дне Сухумской бухты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/bolee-15-tysyachi-chelovek-posetilo-multimediynyy-muzey-poezd-pobedy--1053899235.html
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абхазия, россия, абхазская железная дорога, ржд
абхазия, россия, абхазская железная дорога, ржд

"Диоскурия" отправилась в Сухум

10:52 01.05.2025 (обновлено: 12:04 01.05.2025)
© Foto / пресс-службы РЖДНовый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский курорт", расположенной на федеральной территории "Сириус", в столицу Абхазии Сухум.
Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ Диоскурия, названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции Имеретинский курорт, расположенной на федеральной территории Сириус, в столицу Абхазии Сухум. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2025
© Foto / пресс-службы РЖД
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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Новый международный электропоезд "Диоскурия" отправился сегодня в первый регулярный рейс по маршруту Имеретинский курорт — Сухум.
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНовый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
Запуск электрички из Сочи в Сухум - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
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Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНовый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
Запуск электрички из Сочи в Сухум - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
Перейти в фотобанк
Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкУчастники Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии на перроне станции "Имеретинский Курорт", расположенной на федеральной территории Сириус. Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
Запуск электрички из Сочи в Сухум - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
Перейти в фотобанк
Участники Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии на перроне станции "Имеретинский Курорт", расположенной на федеральной территории Сириус. Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
1/3
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
Перейти в фотобанк
Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
2/3
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
Перейти в фотобанк
Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
3/3
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
Перейти в фотобанк
Участники Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии на перроне станции "Имеретинский Курорт", расположенной на федеральной территории Сириус. Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
На вокзале в первый регулярный рейс в Абхазию электропоезд отправляли ярко — с национальной музыкой и танцами.
Время в пути составит 3 часа 35 минут. Он будет курсировать дважды в день. Остановки на территории республики предусмотрены на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль пассажиры пройдут прямо в поезде на станциях Веселое и Цандрыпш.

Эскизами для оформления поезда стали работы юных художников, участников Международного конкурса рисунков "Грани творчества", организованного "Российским детско-юношеским центром" при поддержке министерств просвещения России и Абхазии.

Снаружи вагоны украшены яркими рисунками, посвященными традициям и достопримечательностям Абхазии, а интерьеры вагонов дополняют фотографии, картины и рисунки школьников. Реализация проекта по оформлению поезда стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов.
Название поезда предложили абхазские школьники. Диоскурия — древнегреческий город, построенный в VI веке до нашей эры на черноморском побережье, на месте нынешнего Сухума. Со временем землетрясения и тектонические сдвиги изменили побережье, и часть города ушла под воду. Его развалины покоятся на дне Сухумской бухты.
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