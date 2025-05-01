"Диоскурия" отправилась в Сухум
10:52 01.05.2025 (обновлено: 12:04 01.05.2025)
© Foto / пресс-службы РЖДНовый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский курорт", расположенной на федеральной территории "Сириус", в столицу Абхазии Сухум.
© Foto / пресс-службы РЖД
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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Новый международный электропоезд "Диоскурия" отправился сегодня в первый регулярный рейс по маршруту Имеретинский курорт — Сухум.
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНовый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
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Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНовый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
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Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкУчастники Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии на перроне станции "Имеретинский Курорт", расположенной на федеральной территории Сириус. Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
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Участники Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии на перроне станции "Имеретинский Курорт", расположенной на федеральной территории Сириус. Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
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Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
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Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
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Участники Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии на перроне станции "Имеретинский Курорт", расположенной на федеральной территории Сириус. Новый международный электропоезд серии ЭП2ДМ "Диоскурия", названный в честь античного названия Сухума, отправляется в первый рейс со станции "Имеретинский Курорт" в Сухум. Время в пути составит 3 часа 35 минут. В поезде есть удобные санитарные комнаты, системы климат-контроля, видеонаблюдения и информирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, подъемники и крепления для инвалидных колясок, велосипедов.
На вокзале в первый регулярный рейс в Абхазию электропоезд отправляли ярко — с национальной музыкой и танцами.
Время в пути составит 3 часа 35 минут. Он будет курсировать дважды в день. Остановки на территории республики предусмотрены на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль пассажиры пройдут прямо в поезде на станциях Веселое и Цандрыпш.
Эскизами для оформления поезда стали работы юных художников, участников Международного конкурса рисунков "Грани творчества", организованного "Российским детско-юношеским центром" при поддержке министерств просвещения России и Абхазии.
Снаружи вагоны украшены яркими рисунками, посвященными традициям и достопримечательностям Абхазии, а интерьеры вагонов дополняют фотографии, картины и рисунки школьников. Реализация проекта по оформлению поезда стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов.
Название поезда предложили абхазские школьники. Диоскурия — древнегреческий город, построенный в VI веке до нашей эры на черноморском побережье, на месте нынешнего Сухума. Со временем землетрясения и тектонические сдвиги изменили побережье, и часть города ушла под воду. Его развалины покоятся на дне Сухумской бухты.