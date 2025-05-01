https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/dioskuriya-otpravilas-v-sukhum-1054687986.html

"Диоскурия" отправилась в Сухум

"Диоскурия" отправилась в Сухум

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Новый международный электропоезд "Диоскурия" отправился сегодня в первый регулярный рейс по маршруту Имеретинский курорт — Сухум. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Новый международный электропоезд "Диоскурия" отправился сегодня в первый регулярный рейс по маршруту Имеретинский курорт — Сухум. На вокзале в первый регулярный рейс в Абхазию электропоезд отправляли ярко — с национальной музыкой и танцами.Время в пути составит 3 часа 35 минут. Он будет курсировать дважды в день. Остановки на территории республики предусмотрены на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль пассажиры пройдут прямо в поезде на станциях Веселое и Цандрыпш.Снаружи вагоны украшены яркими рисунками, посвященными традициям и достопримечательностям Абхазии, а интерьеры вагонов дополняют фотографии, картины и рисунки школьников. Реализация проекта по оформлению поезда стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов.Название поезда предложили абхазские школьники. Диоскурия — древнегреческий город, построенный в VI веке до нашей эры на черноморском побережье, на месте нынешнего Сухума. Со временем землетрясения и тектонические сдвиги изменили побережье, и часть города ушла под воду. Его развалины покоятся на дне Сухумской бухты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/bolee-15-tysyachi-chelovek-posetilo-multimediynyy-muzey-poezd-pobedy--1053899235.html

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