https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/gunba-zayavil-chto-otkrytie-aeroporta-pridast-impuls-razvitiyu-abkhazii-1054714016.html

Гунба заявил, что открытие аэропорта придаст импульс развитию Абхазии

Гунба заявил, что открытие аэропорта придаст импульс развитию Абхазии

Sputnik Абхазия

Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T20:46+0300

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Открытие международного аэропорта имени Владислава Ардзинба придаст импульс развитию Абхазии, заявил президент республики Бадра Гунба. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в реализации этого проекта. Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что прилет первого пассажирского рейса в сухумской аэропорт означает исполнение 30-летней мечты абхазского народа. Реализация реконструкции этого аэропорта, уточнил он, прямое поручение Президента России Владимира Путина. "А как известно, все поручения президента нужно выполнять ровно в срок", — добавил Кириенко. По его словам, самолеты будут прилетать в Сухум не только из Москвы, скоро появятся рейсы из Нижнего Новгорода. Наличие обновленной воздушной гавани в республике будет способствовать и развитию туризма в восточной части Абхазии, уверен первый замруководителя Администрации Президента России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/pervyy-regulyarnyy-passazhirskiy-aviareys-prizemlilsya-v-sukhume-1054711603.html

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