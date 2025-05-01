https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/gunba-zayavil-chto-otkrytie-aeroporta-pridast-impuls-razvitiyu-abkhazii-1054714016.html
Гунба заявил, что открытие аэропорта придаст импульс развитию Абхазии
Гунба заявил, что открытие аэропорта придаст импульс развитию Абхазии
Sputnik Абхазия
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-01T20:46+0300
2025-05-01T20:46+0300
2025-05-01T20:46+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухум
сухумский аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/01/1054713710_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_04b1fb7b0c7c9f210a8ceff116b4d7de.jpg
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Открытие международного аэропорта имени Владислава Ардзинба придаст импульс развитию Абхазии, заявил президент республики Бадра Гунба. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в реализации этого проекта. Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что прилет первого пассажирского рейса в сухумской аэропорт означает исполнение 30-летней мечты абхазского народа. Реализация реконструкции этого аэропорта, уточнил он, прямое поручение Президента России Владимира Путина. "А как известно, все поручения президента нужно выполнять ровно в срок", — добавил Кириенко. По его словам, самолеты будут прилетать в Сухум не только из Москвы, скоро появятся рейсы из Нижнего Новгорода. Наличие обновленной воздушной гавани в республике будет способствовать и развитию туризма в восточной части Абхазии, уверен первый замруководителя Администрации Президента России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/pervyy-regulyarnyy-passazhirskiy-aviareys-prizemlilsya-v-sukhume-1054711603.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/01/1054713710_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f73d06a4d201037420e45e8db761882d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, сухум, сухумский аэропорт
абхазия, новости, сухум, сухумский аэропорт
Гунба заявил, что открытие аэропорта придаст импульс развитию Абхазии
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Открытие международного аэропорта имени Владислава Ардзинба придаст импульс развитию Абхазии, заявил президент республики Бадра Гунба.
Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в реализации этого проекта.
Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что прилет первого пассажирского рейса в сухумской аэропорт означает исполнение 30-летней мечты абхазского народа.
Реализация реконструкции этого аэропорта, уточнил он, прямое поручение Президента России Владимира Путина.
"А как известно, все поручения президента нужно выполнять ровно в срок", — добавил Кириенко.
По его словам, самолеты будут прилетать в Сухум не только из Москвы, скоро появятся рейсы из Нижнего Новгорода.
Наличие обновленной воздушной гавани в республике будет способствовать и развитию туризма в восточной части Абхазии, уверен первый замруководителя Администрации Президента России.