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Первый регулярный пассажирский авиарейс приземлился в Сухуме
Первый регулярный пассажирский авиарейс приземлился в Сухуме
Sputnik Абхазия
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года, реконструкция при участии России началась в 2023 году. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-01T18:41+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Первый регулярный пассажирский рейс прибыл в сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба.Самолет компании "ЮВТ-Аэро" вылетел из московского Внуково на 17 минут позже запланированного, и успешно приземлился в Абхазии в 18:26. По традиции, его встречали водяной аркой.На борту самолета 50 пассажиров. Их на летном поле встретили президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс состоялся 7 февраля этого года.Поначалу рейсы авиакомпаний "ЮВТ-Аэро", iFly и NordStar будут осуществляться из Москвы, Красноярска и Нижнего Новгорода. О желании наладить прямое авиасообщение с Сухумом уже заявляли другие регионы, прорабатывается возможность организовать перелеты из Уфы и Казани.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sukhumskiy-aeroport-ofitsialno-otkrylsya-1054710796.html
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абхазия, новости, сухумский аэропорт
Первый регулярный пассажирский авиарейс приземлился в Сухуме
18:41 01.05.2025 (обновлено: 21:00 01.05.2025)
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года, реконструкция при участии России началась в 2023 году.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Первый регулярный пассажирский рейс прибыл в сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба.
Самолет компании "ЮВТ-Аэро" вылетел из московского Внуково на 17 минут позже запланированного, и успешно приземлился в Абхазии в 18:26. По традиции, его встречали водяной аркой.
На борту самолета 50 пассажиров. Их на летном поле встретили президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс состоялся 7 февраля этого года.
Поначалу рейсы авиакомпаний "ЮВТ-Аэро", iFly и NordStar будут осуществляться из Москвы, Красноярска и Нижнего Новгорода. О желании наладить прямое авиасообщение с Сухумом уже заявляли другие регионы, прорабатывается возможность организовать перелеты из Уфы и Казани.