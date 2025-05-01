https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/kirienko-otsenil-vozmozhnost-sotrudnichestva-abkhazii-i-rossii-v-bankovskoy-sfere-1054715102.html

Кириенко оценил возможность сотрудничества Абхазии и России в банковской сфере

Кириенко оценил возможность сотрудничества Абхазии и России в банковской сфере

Sputnik Абхазия

Банк ПСБ с 18 апреля организовал выдачу банковских карт российским пенсионерам, проживающим в Абхазии. Получить карту за 20 минут можно в одном из 12... 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T21:07+0300

2025-05-01T21:07+0300

2025-05-01T21:07+0300

в абхазии

абхазия

россия

сергей кириенко

новости

банки

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/12/1054518161_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c61a72e0a386442f78527aca09f3b614.jpg

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Банки России и Абхазии могут сотрудничать, считает первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. В пример он привел опыт банка ПСБ, который в короткие сроки при содействии абхазской стороны развернул работу офисов на территории страны, чтобы обеспечить российских пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии картами. Теперь им не надо выезжать в РФ для их оформления. Пока полноценное присутствие иностранных банков ограничено законодательством страны. "В любом случае уже российские банки, тот же Промсвязьбанк, договорился о партнерском сотрудничестве с абхазскими банками. Они могут работать совместно", — сказал Кириенко.Банк ПСБ организовал выдачу банковских карт российским пенсионерам, проживающим в Абхазии с 18 апреля. Всего в городах республики открыто 12 отделений, для получения карты нужен российский паспорт или загранпаспорт, после оформления ее выдают в течение 20 минут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/bank-psb-organizoval-vydachu-pensionnykh-kart-zhivuschim-v-abkhazii-rossiyanam-1054518793.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, сергей кириенко, новости, банки