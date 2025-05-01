https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/kirienko-v-abkhazii-proizoshla-kadrovaya-revolyutsiya-1054714943.html

Кириенко: в Абхазии произошла кадровая революция

Кириенко: в Абхазии произошла кадровая революция

Sputnik Абхазия

Конкурс "Команда Абхазии" был запущен 12 февраля. Заявки подали более 3 тысяч человек, победителями стали 22 молодых управленца. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T20:58+0300

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2025-05-01T20:58+0300

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В Абхазии произошла кадровая революция, в нее мало кто верил, прокомментировал итоги конкурса "Команда Абхазии" первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Финалисты конкурса, напомнил Кириенко, пройдут обучение в лучших президентских центрах в России. "Каждое российское ведомство готово обеспечить возможность для повышения квалификации, для стажировки специалистов из аналогичных ведомств республики. Весь накопленный опыт мы готовы передавать", — сказал он. Президент Абхазии Бадра Гунба, в свою очередь, подчеркнул, что потенциал участников конкурса огромен, около 20 человек уже заняли ключевые в министерствах и ведомствах. "Я уверен, что через такого рода механизм мы сможем создать условия для социального лифта наших молодых, но при этом опытных соотечественников", — подчеркнул он.Конкурс "Команда Абхазии" был запущен 12 февраля. Заявки подали более 3 тысяч человек, победителями стали 22 молодых управленца. Проект проводился при поддержке платформы "Россия — страна возможностей".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/uchastnikov-komandy-abkhazii-naznachili-na-gosudarstvennye-posty-1054526539.html

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