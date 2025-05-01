https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/kirienko-v-abkhazii-proizoshla-kadrovaya-revolyutsiya-1054714943.html
Кириенко: в Абхазии произошла кадровая революция
Кириенко: в Абхазии произошла кадровая революция
Sputnik Абхазия
Конкурс "Команда Абхазии" был запущен 12 февраля. Заявки подали более 3 тысяч человек, победителями стали 22 молодых управленца. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-01T20:58+0300
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В Абхазии произошла кадровая революция, в нее мало кто верил, прокомментировал итоги конкурса "Команда Абхазии" первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Финалисты конкурса, напомнил Кириенко, пройдут обучение в лучших президентских центрах в России. "Каждое российское ведомство готово обеспечить возможность для повышения квалификации, для стажировки специалистов из аналогичных ведомств республики. Весь накопленный опыт мы готовы передавать", — сказал он. Президент Абхазии Бадра Гунба, в свою очередь, подчеркнул, что потенциал участников конкурса огромен, около 20 человек уже заняли ключевые в министерствах и ведомствах. "Я уверен, что через такого рода механизм мы сможем создать условия для социального лифта наших молодых, но при этом опытных соотечественников", — подчеркнул он.Конкурс "Команда Абхазии" был запущен 12 февраля. Заявки подали более 3 тысяч человек, победителями стали 22 молодых управленца. Проект проводился при поддержке платформы "Россия — страна возможностей".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/uchastnikov-komandy-abkhazii-naznachili-na-gosudarstvennye-posty-1054526539.html
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абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"
абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"
Кириенко: в Абхазии произошла кадровая революция
Конкурс "Команда Абхазии" был запущен 12 февраля. Заявки подали более 3 тысяч человек, победителями стали 22 молодых управленца.
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В Абхазии произошла кадровая революция, в нее мало кто верил, прокомментировал итоги конкурса "Команда Абхазии" первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Конкурс показал, что люди могут назначаться на высокие должности исключительно за свои знания, профессионализм, трудолюбие, преданность и готовность служить стране и народу Абхазии, отметил он.
Финалисты конкурса, напомнил Кириенко, пройдут обучение в лучших президентских центрах в России.
"Каждое российское ведомство готово обеспечить возможность для повышения квалификации, для стажировки специалистов из аналогичных ведомств республики. Весь накопленный опыт мы готовы передавать", — сказал он.
Президент Абхазии Бадра Гунба, в свою очередь, подчеркнул, что потенциал участников конкурса огромен, около 20 человек уже заняли ключевые в министерствах и ведомствах.
"Я уверен, что через такого рода механизм мы сможем создать условия для социального лифта наших молодых, но при этом опытных соотечественников", — подчеркнул он.
Конкурс "Команда Абхазии" был запущен 12 февраля. Заявки подали более 3 тысяч человек, победителями стали 22 молодых управленца. Проект проводился при поддержке платформы "Россия — страна возможностей".