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Участников "Команды Абхазии" назначили на государственные посты
Участников "Команды Абхазии" назначили на государственные посты
Sputnik Абхазия
В финал конкурса "Команда Абхазии" прошли более 80 молодых управленцев, наиболее ярко проявивших себя на предыдущих этапах отбора. 18.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-18T22:32+0300
2025-04-18T22:32+0300
2025-04-18T22:32+0300
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Кадровая революция: в Абхазии на посты министров назначены люди, прошедшие общенациональный конкурс. В утвержденный президентом Бадрой Гунба состав Кабмина вошли участники и победители конкурса "Команда Абхазии". В том числе новый министр энергетики Батал Мушба, министр экономики Теймураз Миквабия, руководитель аппарата Кабмина Иатыр Ажиба. Кроме того, пост вице-премьера занял организатор конкурса Таращ Хагба. Как и обещал Гунба во время предвыборной кампании, в команду вошли и оппоненты на выборах. Так, МИД возглавил экс-кандидат в президенты Олег Барциц. "Поступило такое предложение и я, как офицер, не смог отказать президенту в этом. Буду и дальше служить Родине", — отметил он в беседе с корреспондентом Sputnik. По его словам, конкурс "Команда Абхазии" был максимально эффективным, был жесточайший отбор. А главное, он показал, что в Абхазии много хорошей молодежи, которой дали шанс реализоваться. Если конкурс продолжится, то в Абхазии появится существенный резерв профессиональных и талантливых кадров. "Будем работать", — резюмировал он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/mushba-zayavil-chto-prilozhit-usiliya-dlya-razvitiya-energootrasli-v-strane-1054526041.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/tsvinariya-o-naznachenii-na-post-glavy-migratsionnoy-sluzhby-kak-ofitser-ya-ne-mog-otkazatsya-1054526362.html
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абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"
абхазия, новости, конкурс "команда абхазии"
Участников "Команды Абхазии" назначили на государственные посты
В финал конкурса "Команда Абхазии" прошли более 80 молодых управленцев, наиболее ярко проявивших себя на предыдущих этапах отбора.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Кадровая революция: в Абхазии на посты министров назначены люди, прошедшие общенациональный конкурс.
В утвержденный президентом Бадрой Гунба состав Кабмина вошли участники и победители конкурса "Команда Абхазии".
В том числе новый министр энергетики Батал Мушба, министр экономики Теймураз Миквабия, руководитель аппарата Кабмина Иатыр Ажиба. Кроме того, пост вице-премьера занял организатор конкурса Таращ Хагба.
Как и обещал Гунба во время предвыборной кампании, в команду вошли и оппоненты на выборах. Так, МИД возглавил экс-кандидат в президенты Олег Барциц.
"Это крайне неожиданно, но очень ответственно", — заявил победитель конкурса "Команда Абхазии" Саид Цвинария, назначенный на пост начальника Государственной миграционной службы Абхазии.
"Поступило такое предложение и я, как офицер, не смог отказать президенту в этом. Буду и дальше служить Родине", — отметил он в беседе с корреспондентом Sputnik.
По его словам, конкурс "Команда Абхазии" был максимально эффективным, был жесточайший отбор.
А главное, он показал, что в Абхазии много хорошей молодежи, которой дали шанс реализоваться. Если конкурс продолжится, то в Абхазии появится существенный резерв профессиональных и талантливых кадров. "Будем работать", — резюмировал он.