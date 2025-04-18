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Участников "Команды Абхазии" назначили на государственные посты

Участников "Команды Абхазии" назначили на государственные посты

Sputnik Абхазия

В финал конкурса "Команда Абхазии" прошли более 80 молодых управленцев, наиболее ярко проявивших себя на предыдущих этапах отбора. 18.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-18T22:32+0300

2025-04-18T22:32+0300

2025-04-18T22:32+0300

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Кадровая революция: в Абхазии на посты министров назначены люди, прошедшие общенациональный конкурс. В утвержденный президентом Бадрой Гунба состав Кабмина вошли участники и победители конкурса "Команда Абхазии". В том числе новый министр энергетики Батал Мушба, министр экономики Теймураз Миквабия, руководитель аппарата Кабмина Иатыр Ажиба. Кроме того, пост вице-премьера занял организатор конкурса Таращ Хагба. Как и обещал Гунба во время предвыборной кампании, в команду вошли и оппоненты на выборах. Так, МИД возглавил экс-кандидат в президенты Олег Барциц. "Поступило такое предложение и я, как офицер, не смог отказать президенту в этом. Буду и дальше служить Родине", — отметил он в беседе с корреспондентом Sputnik. По его словам, конкурс "Команда Абхазии" был максимально эффективным, был жесточайший отбор. А главное, он показал, что в Абхазии много хорошей молодежи, которой дали шанс реализоваться. Если конкурс продолжится, то в Абхазии появится существенный резерв профессиональных и талантливых кадров. "Будем работать", — резюмировал он.

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