https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/novye-muraly-poyavilis-v-sukhume-1054698157.html

Новые муралы появились в Сухуме

Новые муралы появились в Сухуме

Sputnik Абхазия

Организатор проекта — фонд поддержки и развития "Новые формы" при поддержке российского Фонда президентских грантов. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T12:14+0300

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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Два новых мурала появились в Сухуме.Второй яркий рисунок появился на стене детского сада "Родничок" в Новом районе. На нем изображен Чик, главный герой произведений абхазского классика Фазиля Искандера. Эскиз придумала участница фестивалей "Новые формы", питерская художница NADYA.O, а реализовал идею Maksone, художник с 25-летним стажем.Всего в Сухуме появится 10 муралов на стенах жилых домов и образовательных учреждений. Организатор проекта — фонд поддержки и развития "Новые формы" при поддержке российского Фонда президентских грантов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/posvyaschennye-velikoy-otechestvennoy-voyne-muraly-ukrasyat-dve-shkoly-v-gudautskom-rayone-1054308478.html

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