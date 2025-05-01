https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sukhumskiy-aeroport-ofitsialno-otkrylsya-1054710796.html

Сухумский аэропорт официально открылся

Сухумский аэропорт официально открылся

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Сухумский аэропорт официально открыт. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T18:17+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Сухумский аэропорт официально открыт.Красную ленту на официальной церемонии разрезали президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, супруга первого президента Владислава Ардзинба Светлана Джергения. На открытие воздушной гавани приглашены ветераны Отечественной войны народа Абхазии, семьи первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, члены Правительства, депутаты Парламента, общественность республики. Первых пассажиров в сухумском аэропорту встретят национальными танцами и музыкой, рассказами о традициях. Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс состоялся 7 февраля этого года.

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