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Сухумский аэропорт официально открылся
Сухумский аэропорт официально открылся
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Сухумский аэропорт официально открыт. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-01T18:17+0300
2025-05-01T18:17+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Сухумский аэропорт официально открыт.Красную ленту на официальной церемонии разрезали президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, супруга первого президента Владислава Ардзинба Светлана Джергения. На открытие воздушной гавани приглашены ветераны Отечественной войны народа Абхазии, семьи первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, члены Правительства, депутаты Парламента, общественность республики. Первых пассажиров в сухумском аэропорту встретят национальными танцами и музыкой, рассказами о традициях. Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс состоялся 7 февраля этого года.
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сухумский аэропорт, абхазия, россия
сухумский аэропорт, абхазия, россия
Сухумский аэропорт официально открылся
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Сухумский аэропорт официально открыт.
Красную ленту на официальной церемонии разрезали президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, супруга первого президента Владислава Ардзинба Светлана Джергения.
На открытие воздушной гавани приглашены ветераны Отечественной войны народа Абхазии, семьи первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, члены Правительства, депутаты Парламента, общественность республики.
Первых пассажиров в сухумском аэропорту встретят национальными танцами и музыкой, рассказами о традициях.
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс состоялся 7 февраля этого года.