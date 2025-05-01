https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/reys-moskva--sukhum-vyletel-iz-vnukovo-1054706673.html
Рейс Москва — Сухум вылетел из Внуково
Рейс Москва — Сухум вылетел из Внуково
Sputnik Абхазия
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс состоялся 7 февраля этого года. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Первый в современной истории Абхазии гражданский рейс вылетел из Внуково в Сухум. Вылет задержали на 17 минут. Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт имени Владислава Ардзинба в 18:26. Поначалу рейсы авиакомпаний "ЮВТ-Аэро", iFly и NordStar будут осуществляться из Москвы, Красноярска и Нижнего Новгорода. О желании наладить прямое авиасообщение с Сухумом уже заявляли другие регионы, прорабатывается возможность организовать перелеты из Уфы и Казани.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/esche-neskolko-aviakompaniy-mogut-zapustit-reysy-v-abkhaziyu-1054674245.html
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сухум, новости, сухумский аэропорт, абхазия
сухум, новости, сухумский аэропорт, абхазия
Рейс Москва — Сухум вылетел из Внуково
15:16 01.05.2025 (обновлено: 15:42 01.05.2025)
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс состоялся 7 февраля этого года.
СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Первый в современной истории Абхазии гражданский рейс вылетел из Внуково в Сухум.
Вылет задержали на 17 минут. Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт имени Владислава Ардзинба в 18:26.
Поначалу рейсы авиакомпаний "ЮВТ-Аэро", iFly и NordStar будут осуществляться из Москвы, Красноярска и Нижнего Новгорода. О желании наладить прямое авиасообщение с Сухумом уже заявляли другие регионы, прорабатывается возможность организовать перелеты из Уфы и Казани.