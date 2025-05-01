https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sergey-kirienko-i-badra-gunba-osmotreli-sukhumskuyu-naberezhnuyu-1054705205.html
Сергей Кириенко и Бадра Гунба осмотрели сухумскую набережную
Сергей Кириенко и Бадра Гунба осмотрели сухумскую набережную
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в сопровождении президента Абхазии Бадры Гунба побывал в центре... 01.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в сопровождении президента Абхазии Бадры Гунба побывал в центре Сухума на набережной Махаджиров. Прогулка по набережной началась по традиции с посещения знаменитой кофейни "Брехаловка". Кириенко поприветствовал посетителей, поздравил их с 1 Мая, ему преподнесли чашечку сваренного на песке кофе. Глава администрации Сухума Тимур Агрба продемонстрировал высокому гостю проекты реконструкции набережной, которые, по его мнению, сохранят ее исторический облик. Сергей Кириенко предложил установить на набережной баннеры, на которых будет информация о реконструкции и сроках ее окончания. "Чтобы каждый имел возможность высказать свое мнение", — уточнил он. Бадра Гунба поддержал идею и добавил, что на таких информационных стендах должны быть указаны имена ответственных за проведение работ. Особое внимание Кириенко обратил на ветхий причал — его, конечно же, придется сносить и строить новый, но при этом не должен пострадать воздушный ансамбль колоннады. По мнению Кириенко, обязательно в проект следует заложить возведение площадки с выходом к воде, на которой можно проводить различные мероприятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/rekonstruktsiey-prichala-v-sukhume-zaymutsya-spetsialisty-iz-krasnodara-1054478004.html
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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в сопровождении президента Абхазии Бадры Гунба побывал в центре Сухума на набережной Махаджиров.
Прогулка по набережной началась по традиции с посещения знаменитой кофейни "Брехаловка". Кириенко поприветствовал посетителей, поздравил их с 1 Мая, ему преподнесли чашечку сваренного на песке кофе.
Глава администрации Сухума Тимур Агрба продемонстрировал высокому гостю проекты реконструкции набережной, которые, по его мнению, сохранят ее исторический облик. Сергей Кириенко предложил установить на набережной баннеры, на которых будет информация о реконструкции и сроках ее окончания.
"Чтобы каждый имел возможность высказать свое мнение", — уточнил он.
Бадра Гунба поддержал идею и добавил, что на таких информационных стендах должны быть указаны имена ответственных за проведение работ.
Особое внимание Кириенко обратил на ветхий причал — его, конечно же, придется сносить и строить новый, но при этом не должен пострадать воздушный ансамбль колоннады.
По мнению Кириенко, обязательно в проект следует заложить возведение площадки с выходом к воде, на которой можно проводить различные мероприятия.