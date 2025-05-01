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Сергей Кириенко посетил Республиканскую больницу в Сухуме

Сергей Кириенко посетил Республиканскую больницу в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетил Республиканскую больницу в Сухуме. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T13:58+0300

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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетил Республиканскую больницу в Сухуме.Кроме того, районным больницам Гагры и Ткуарчала передали два стационарных рентген-аппарата.Российские врачи рассказали Сергею Кириенко о ходе диспансеризации в Абхазии. С 12 февраля обследовали 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч заболевания выявили впервые. Кириенко ознакомился с ходом строительства помещения для ангиографа, установка которого запланирована на 1 июля, и Республиканской детской больницы – ее планируют достроить в 2026 году.Также первый замруководителя Администрации Президента России побывал в центре телемедицинских консультаций, который работает с 20 февраля. Там абхазские врачи консультируются с российскими коллегами по сложным клиническим случаям, в том числе выявленным во время детской диспансеризации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/glava-minzdrava-rossii-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-abkhaziyu-1054693492.html

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