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Глава Минздрава России прибыл с рабочим визитом в Абхазию

Глава Минздрава России прибыл с рабочим визитом в Абхазию

Sputnik Абхазия

Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля, российские врачи уже осмотрели более 19 тысяч детей. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.Он встретился с российскими врачами, которые проводят детскую диспансеризацию в республике. Затем Бутба и Мурашко осмотрели строительство здания для ангиографа в Сухуме. Бутба отметил, что возведение здания идет активными темпами, недавно залили перекрытие.Михаил Мурашко, обращаясь к представителю УКС, выразил надежду на то, что до 15 мая все технические вопросы, связанные со строительством, будут решены.Кроме того, министры побывали на еще одной стройплощадке, где возводится Республиканская детская больница.Объект планируют сдать в 2026 году. Площадь больницы – 7000 квадратных метров, в ней будет пять этажей, отделение чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приемное отделение, диагностическое отделение и бытовые помещения."Проблем технических нет, проект согласован, все работы ведутся в соответствии с проектом, прошедшим российскую экспертизу. На сегодняшний день получен аванс в размере 191 млн руб. Работы ведутся качественно и в срок", — сообщил глава УКС Демир Гамисония.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/dispanserizatsiya-zavershena-v-chetyrekh-rayonakh-abkhazii-1054564717.html

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