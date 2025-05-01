Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/glava-minzdrava-rossii-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-abkhaziyu-1054693492.html
Глава Минздрава России прибыл с рабочим визитом в Абхазию
Глава Минздрава России прибыл с рабочим визитом в Абхазию
Sputnik Абхазия
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля, российские врачи уже осмотрели более 19 тысяч детей. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-01T11:28+0300
2025-05-01T12:28+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
здравоохранение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/01/1054691237_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_17ed1d6410ab04eeab4aa903d43ba405.jpg
СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.Он встретился с российскими врачами, которые проводят детскую диспансеризацию в республике. Затем Бутба и Мурашко осмотрели строительство здания для ангиографа в Сухуме. Бутба отметил, что возведение здания идет активными темпами, недавно залили перекрытие.Михаил Мурашко, обращаясь к представителю УКС, выразил надежду на то, что до 15 мая все технические вопросы, связанные со строительством, будут решены.Кроме того, министры побывали на еще одной стройплощадке, где возводится Республиканская детская больница.Объект планируют сдать в 2026 году. Площадь больницы – 7000 квадратных метров, в ней будет пять этажей, отделение чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приемное отделение, диагностическое отделение и бытовые помещения."Проблем технических нет, проект согласован, все работы ведутся в соответствии с проектом, прошедшим российскую экспертизу. На сегодняшний день получен аванс в размере 191 млн руб. Работы ведутся качественно и в срок", — сообщил глава УКС Демир Гамисония.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/dispanserizatsiya-zavershena-v-chetyrekh-rayonakh-abkhazii-1054564717.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/01/1054691237_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c74c21a9338f803437d87ac747a91eea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, россия, здравоохранение
абхазия, новости, россия, здравоохранение

Глава Минздрава России прибыл с рабочим визитом в Абхазию

11:28 01.05.2025 (обновлено: 12:28 01.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Абхазии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля, российские врачи уже осмотрели более 19 тысяч детей.
СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.
Он встретился с российскими врачами, которые проводят детскую диспансеризацию в республике.
Сопровождающий Мурашко в поездке по республике глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба, комментируя работу российских врачей, проводящих детскую диспансеризацию, сказал: "Мы все практически породнились".
Затем Бутба и Мурашко осмотрели строительство здания для ангиографа в Сухуме. Бутба отметил, что возведение здания идет активными темпами, недавно залили перекрытие.
Михаил Мурашко, обращаясь к представителю УКС, выразил надежду на то, что до 15 мая все технические вопросы, связанные со строительством, будут решены.
Кроме того, министры побывали на еще одной стройплощадке, где возводится Республиканская детская больница.
Объект планируют сдать в 2026 году. Площадь больницы – 7000 квадратных метров, в ней будет пять этажей, отделение чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приемное отделение, диагностическое отделение и бытовые помещения.
"Проблем технических нет, проект согласован, все работы ведутся в соответствии с проектом, прошедшим российскую экспертизу. На сегодняшний день получен аванс в размере 191 млн руб. Работы ведутся качественно и в срок", — сообщил глава УКС Демир Гамисония.
Диспансеризация Абхазских детей в 10 школе - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2025
В Абхазии
Диспансеризация завершена в четырех районах Абхазии
23 апреля, 14:33
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0