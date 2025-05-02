https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/fotovystavka-pamyati-sergeya-dbar-otkrylas-v-gudaute-1054747199.html
Фотовыставка памяти Сергея Дбар открылась в Гудауте
Фотовыставка памяти Сергея Дбар открылась в Гудауте
Sputnik Абхазия
Сергей Дбар — Герой Абхазии, генерал-лейтенант, полководец абхазской армии в годы Отечественной войны народа Абхазии. Он родился 79 лет назад, 2 мая 1946 года. 02.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-02T22:01+0300
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СУХУМ, 2 май - Sputnik. Фотовыставка, посвященная Сергею Дбар, открылась в гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии, сообщила в эфире радио Sputnik директор музея Гугуца Джикирба.На открытии выступили друзья и соратники Дбар, школьники из его родового села Мгудзырхуа прочитали о нем стихотворения. Экспозиция состоит из 67 снимков, посмотреть ее можно до 7 мая. Кроме того, ведется работа над дополненным изданием книги о Сергее Дбар, добавила Джикирба. Сергей Дбар — Герой Абхазии, генерал-лейтенант, полководец абхазской армии в годы Отечественной войны народа Абхазии. Дбар ушел из жизни 27 июня 2002 года, музей в Гудауте назван его именем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241126/khranitel-pamyati-30-let-gudautskomu-muzeyu-otechestvennoy-voyny-1052974471.html
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абхазия, новости, сергей дбар
абхазия, новости, сергей дбар
Фотовыставка памяти Сергея Дбар открылась в Гудауте
Сергей Дбар — Герой Абхазии, генерал-лейтенант, полководец абхазской армии в годы Отечественной войны народа Абхазии. Он родился 79 лет назад, 2 мая 1946 года.
СУХУМ, 2 май - Sputnik. Фотовыставка, посвященная Сергею Дбар, открылась в гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии, сообщила в эфире радио Sputnik директор музея Гугуца Джикирба.
На открытии выступили друзья и соратники Дбар, школьники из его родового села Мгудзырхуа прочитали о нем стихотворения.
Экспозиция состоит из 67 снимков, посмотреть ее можно до 7 мая.
"Сергей Платонович часто посещал наш музей, в фондах множество его рукописей, с которым нами поделилась его семья", — сообщила она.
Кроме того, ведется работа над дополненным изданием книги о Сергее Дбар, добавила Джикирба.
Сергей Дбар — Герой Абхазии, генерал-лейтенант, полководец абхазской армии в годы Отечественной войны народа Абхазии. Дбар ушел из жизни 27 июня 2002 года, музей в Гудауте назван его именем.