https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/nachalis-ekstrennye-raboty-po-likvidatsii-posledstviy-uragannogo-vetra-v-tkuarchale-1054728330.html

Начались экстренные работы по ликвидации последствий ураганного ветра в Ткуарчале

Начались экстренные работы по ликвидации последствий ураганного ветра в Ткуарчале

Sputnik Абхазия

В ночь с 1 на 2 мая ураганный ветер снес крыши нескольких многоэтажек, повалил около 30 деревьев, оборвавших электрические провода. 02.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Начались экстренные работы по ликвидации последствий ураганного ветра в Ткуарчале, заявил премьер-министр Владимир Делба в интервью "Апсныпресс".Работы будут вестись круглосуточно, в них участвуют сотрудники УКС, МЧС, местных коммунальных служб. Размер ущерба еще неизвестен, оценку проведут специалисты. "Все необходимые ресурсы, силы и средства для ликвидации последствий стихийных действий в республике есть, и они достаточны", — подчеркнул Делба.В остальных районах восточной Абхазии стихия не нанесла большого урона. В Очамчырском районе на дороги повалило семь деревьев, их оперативно убрали коммунальщики, в Галском районе повреждений нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/uragannyy-veter-obrushilsya-na-tkuarchal-1054719939.html

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