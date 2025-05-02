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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 мая
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Погоду на черноморском побережье Абхазии формирует нестабильное барическое поле пониженного давления и прохождение холодного атмосферного фронта. 02.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-02T18:00+0300
2025-05-02T18:00+0300
2025-05-02T18:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 мая, погода в Абхазии будет неустойчивой, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман. В воскресенье ночью и утром без осадков, с полудня дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 мая
Погоду на черноморском побережье Абхазии формирует нестабильное барическое поле пониженного давления и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 мая, погода в Абхазии будет неустойчивой, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман.
В воскресенье ночью и утром без осадков, с полудня дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.