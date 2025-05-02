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Цвинария рассказал о планах на посту главы Государственной миграционной службы
Цвинария рассказал о планах на посту главы Государственной миграционной службы
Sputnik Абхазия
Указом президента Бадры Гунба от 18 апреля начальник организационно-инспекторского отдела ГТК Абхазии Саид Цвинария был назначен главой Государственной... 02.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-02T15:52+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. В Абхазии должна появиться замкнутая экосистема по контролю миграционных процессов, заявил начальник Государственной миграционной службы, участник "Команды Абхазии" Саид Цвинария в эксклюзивном интервью Sputnik. По его словам, необходимо повышать взаимодействие между ведомствами, так как результатов можно достичь только в командной работе. Цвинария признался, что назначение на пост стало для него неожиданностью."Все началось с замечательного конкурса "Команда Абхазии", который проходил буквально недавно. Решил проверить себя и дошел до финала, стал одним из победителей. В результате мне предложили возглавить миграционную службу", – уточнил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/kirienko-v-abkhazii-proizoshla-kadrovaya-revolyutsiya-1054714943.html
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абхазия, конкурс "команда абхазии", новости, государственная миграционная служба абхазии, миграционная политика
абхазия, конкурс "команда абхазии", новости, государственная миграционная служба абхазии, миграционная политика
Цвинария рассказал о планах на посту главы Государственной миграционной службы
15:52 02.05.2025 (обновлено: 16:20 02.05.2025)
Указом президента Бадры Гунба от 18 апреля начальник организационно-инспекторского отдела ГТК Абхазии Саид Цвинария был назначен главой Государственной миграционной службы.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. В Абхазии должна появиться замкнутая экосистема по контролю миграционных процессов, заявил начальник Государственной миграционной службы, участник "Команды Абхазии" Саид Цвинария в эксклюзивном интервью Sputnik.
Он подчеркнул, что система контроля должна быть прозрачной и понятной как для трудовых мигрантов, так и для граждан страны. Отдельный акцент нужно сделать на цифровизации и автоматизации процессов, чтобы ускорить и упростить получение разрешительных документов.
По его словам, необходимо повышать взаимодействие между ведомствами, так как результатов можно достичь только в командной работе.
Цвинария признался, что назначение на пост стало для него неожиданностью.
"Все началось с замечательного конкурса "Команда Абхазии", который проходил буквально недавно. Решил проверить себя и дошел до финала, стал одним из победителей. В результате мне предложили возглавить миграционную службу", – уточнил он.