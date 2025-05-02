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Уровень бронирований в Абхазии вырос на 10% на фоне новостей об открытии аэропорта
Уровень бронирований в Абхазии вырос на 10% на фоне новостей об открытии аэропорта
Sputnik Абхазия
Авиасообщение между Абхазией и городами России возобновилось 1 мая, в этот день в аэропорту имени Владислава Ардзинба приземлился первый регулярный авиарейс из... 02.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-02T12:51+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. На фоне новостей об открытии сухумского аэропорта уровень бронирований отелей в Абхазии вырос на 10%, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. "Всего в этот летний сезон в Абхазии ожидается более 1,2 млн туристов. На сегодняшний день продано уже более половины летних путевок", — уточнил он. Он добавил, что восстановление прямого авиасообщения между Абхазией и Россией — часть большой стратегии по развитию туризма, которую реализуют правительства двух стран. Абхазия для россиян — абсолютный лидер среди доступных пляжных направлений. Летом турпоток с учетом однодневных экскурсий и кратких поездок достигает 4-5 млн человек, а в этом году может вырасти на 10-15%, пояснил Вольвач.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/pervyy-regulyarnyy-passazhirskiy-aviareys-prizemlilsya-v-sukhume-1054711603.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии, сухумский аэропорт
абхазия, новости, отдых в абхазии, сухумский аэропорт
Уровень бронирований в Абхазии вырос на 10% на фоне новостей об открытии аэропорта
12:51 02.05.2025 (обновлено: 13:08 02.05.2025)
Авиасообщение между Абхазией и городами России возобновилось 1 мая, в этот день в аэропорту имени Владислава Ардзинба приземлился первый регулярный авиарейс из Москвы.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik.
На фоне новостей об открытии сухумского аэропорта уровень бронирований отелей в Абхазии вырос на 10%, заявил
замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
"Всего в этот летний сезон в Абхазии ожидается более 1,2 млн туристов. На сегодняшний день продано уже более половины летних путевок", — уточнил он.
Он добавил, что восстановление прямого авиасообщения между Абхазией и Россией — часть большой стратегии по развитию туризма, которую реализуют правительства двух стран.
Абхазия для россиян — абсолютный лидер среди доступных пляжных направлений. Летом турпоток с учетом однодневных экскурсий и кратких поездок достигает 4-5 млн человек, а в этом году может вырасти на 10-15%, пояснил Вольвач.