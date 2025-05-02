https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/uroven-bronirovaniy-v-abkhazii-vyros-na-10-na-fone-novostey-ob-otkrytii-aeroporta-1054726976.html

Уровень бронирований в Абхазии вырос на 10% на фоне новостей об открытии аэропорта

Уровень бронирований в Абхазии вырос на 10% на фоне новостей об открытии аэропорта

Sputnik Абхазия

Авиасообщение между Абхазией и городами России возобновилось 1 мая, в этот день в аэропорту имени Владислава Ардзинба приземлился первый регулярный авиарейс из... 02.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-02T12:51+0300

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. На фоне новостей об открытии сухумского аэропорта уровень бронирований отелей в Абхазии вырос на 10%, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. "Всего в этот летний сезон в Абхазии ожидается более 1,2 млн туристов. На сегодняшний день продано уже более половины летних путевок", — уточнил он. Он добавил, что восстановление прямого авиасообщения между Абхазией и Россией — часть большой стратегии по развитию туризма, которую реализуют правительства двух стран. Абхазия для россиян — абсолютный лидер среди доступных пляжных направлений. Летом турпоток с учетом однодневных экскурсий и кратких поездок достигает 4-5 млн человек, а в этом году может вырасти на 10-15%, пояснил Вольвач.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/pervyy-regulyarnyy-passazhirskiy-aviareys-prizemlilsya-v-sukhume-1054711603.html

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