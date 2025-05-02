https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/voprosy-sotrudnichestva-obsudili-vladimir-delba-i-rektor-skfu-bespalov-1054714442.html

Вопросы сотрудничества обсудили Владимир Делба и ректор СКФУ Беспалов

Вопросы сотрудничества обсудили Владимир Делба и ректор СКФУ Беспалов

Sputnik Абхазия

Делегация Северо-Кавказского федерального университета под руководством ректора Дмитрия Беспалова посетила Сухум 1 мая. 02.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-02T13:28+0300

2025-05-02T13:28+0300

2025-05-02T13:35+0300

в абхазии

абхазия

новости

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052092189_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2872c27714de415ce0a8a87056d36433.jpg

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Вопросы расширения сотрудничества обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.Основными темами переговоров стали подготовка кадров, прежде всего в связи с развитием транспортной инфраструктуры и туротрасли в республике, совместная работа по созданию системы правовых норм в области образования.Беспалов подчеркнул, что СКФУ сотрудничает с Абхазией более 11 лет.В 2025 году планируется провести конкурс на знание русской и абхазской словесности, международного форума кавказоведов, посвященного 215-летию совместного исторического прошлого России и Абхазии.Дмитрий Беспалов также обсудил перспективы сотрудничества с министром просвещения Абхазии Ханой Гунба. Кроме того, в рамках визита открылась выставка "80 лет нашей общей Победы", организованная СКФУ совместно с Россотрудничеством, Академией наук Абхазии при поддержке Фонда "История Отечества". Она будет доступна весь май в семи районах республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/dat-kontent-kak-skfu-obuchaet-abkhazskikh-shkolnikov-zhurnalistike-1049438125.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, россия