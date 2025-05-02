https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/voprosy-sotrudnichestva-obsudili-vladimir-delba-i-rektor-skfu-bespalov-1054714442.html
Вопросы сотрудничества обсудили Владимир Делба и ректор СКФУ Беспалов
Вопросы сотрудничества обсудили Владимир Делба и ректор СКФУ Беспалов
Sputnik Абхазия
Делегация Северо-Кавказского федерального университета под руководством ректора Дмитрия Беспалова посетила Сухум 1 мая. 02.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Вопросы расширения сотрудничества обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.Основными темами переговоров стали подготовка кадров, прежде всего в связи с развитием транспортной инфраструктуры и туротрасли в республике, совместная работа по созданию системы правовых норм в области образования.Беспалов подчеркнул, что СКФУ сотрудничает с Абхазией более 11 лет.В 2025 году планируется провести конкурс на знание русской и абхазской словесности, международного форума кавказоведов, посвященного 215-летию совместного исторического прошлого России и Абхазии.Дмитрий Беспалов также обсудил перспективы сотрудничества с министром просвещения Абхазии Ханой Гунба. Кроме того, в рамках визита открылась выставка "80 лет нашей общей Победы", организованная СКФУ совместно с Россотрудничеством, Академией наук Абхазии при поддержке Фонда "История Отечества". Она будет доступна весь май в семи районах республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/dat-kontent-kak-skfu-obuchaet-abkhazskikh-shkolnikov-zhurnalistike-1049438125.html
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Вопросы сотрудничества обсудили Владимир Делба и ректор СКФУ Беспалов
13:28 02.05.2025 (обновлено: 13:35 02.05.2025)
Делегация Северо-Кавказского федерального университета под руководством ректора Дмитрия Беспалова посетила Сухум 1 мая.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Вопросы расширения сотрудничества обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
Основными темами переговоров стали подготовка кадров, прежде всего в связи с развитием транспортной инфраструктуры и туротрасли в республике, совместная работа по созданию системы правовых норм в области образования.
Беспалов подчеркнул, что СКФУ сотрудничает с Абхазией более 11 лет.
"За эти годы учеными СКФУ подготовлены проекты законов "Об образовании" и более двух десятков подзаконных актов в сфере образования, более трех тысяч работников системы образования и госслужащих республики прошли курсы повышения квалификации, организованные федеральным университетом, проведены международные форумы и конференции с участием ученых двух стран", – заявил он.
В 2025 году планируется провести конкурс на знание русской и абхазской словесности, международного форума кавказоведов, посвященного 215-летию совместного исторического прошлого России и Абхазии.
Дмитрий Беспалов также обсудил перспективы сотрудничества с министром просвещения Абхазии Ханой Гунба.
Кроме того, в рамках визита открылась выставка "80 лет нашей общей Победы", организованная СКФУ совместно с Россотрудничеством, Академией наук Абхазии при поддержке Фонда "История Отечества". Она будет доступна весь май в семи районах республики.