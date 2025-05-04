https://sputnik-abkhazia.ru/20250504/natsionalnyy-festival-sabantuy-v-2026-godu-planiruyut-provesti-v-abkhazii-1054753477.html
Национальный фестиваль "Сабантуй" в 2026 году планируют провести в Абхазии
Национальный фестиваль "Сабантуй" в 2026 году планируют провести в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Национальный фестиваль "Сабантуй" в 2026 году планируют провести в Абхазии, сообщил министр культуры республики Даур Кове на площадке... 04.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-04T10:31+0300
2025-05-04T10:31+0300
2025-05-04T10:31+0300
в абхазии
абхазия
татарстан
культура
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/04/1054753307_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_35573e0040b0017df1fb9421b0d13fa8.jpg
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Национальный фестиваль "Сабантуй" в 2026 году планируют провести в Абхазии, сообщил министр культуры республики Даур Кове на площадке праздника в Сочи. Культурно-исторический фестиваль "Сабатуй" ежегодно проводится в регионах России. Он посвящен татаро-башкирскому празднику. Кове отметил, что достигнута межправительственная договоренность. По его словам, также в следующем году возможно проведение дней татарской культуры. По примерным данным, в Абхазии проживает около тысячи татар, уточнил Кове.
абхазия
татарстан
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/04/1054753307_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1deb201538314e12a8caad83d56fa0e9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, татарстан, культура, россия
абхазия, татарстан, культура, россия
Национальный фестиваль "Сабантуй" в 2026 году планируют провести в Абхазии
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Национальный фестиваль "Сабантуй" в 2026 году планируют провести в Абхазии, сообщил министр культуры республики Даур Кове на площадке праздника в Сочи.
Культурно-исторический фестиваль "Сабатуй" ежегодно проводится в регионах России. Он посвящен татаро-башкирскому празднику.
Кове отметил, что достигнута межправительственная договоренность.
"Связано это и с тем, что сегодня на территории республики проживает большая татарская диаспора", — сказал министр.
По его словам, также в следующем году возможно проведение дней татарской культуры. По примерным данным, в Абхазии проживает около тысячи татар, уточнил Кове.