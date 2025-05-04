https://sputnik-abkhazia.ru/20250504/natsionalnyy-festival-sabantuy-v-2026-godu-planiruyut-provesti-v-abkhazii-1054753477.html

Национальный фестиваль "Сабантуй" в 2026 году планируют провести в Абхазии

Национальный фестиваль "Сабантуй" в 2026 году планируют провести в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Национальный фестиваль "Сабантуй" в 2026 году планируют провести в Абхазии, сообщил министр культуры республики Даур Кове на площадке... 04.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Национальный фестиваль "Сабантуй" в 2026 году планируют провести в Абхазии, сообщил министр культуры республики Даур Кове на площадке праздника в Сочи. Культурно-исторический фестиваль "Сабатуй" ежегодно проводится в регионах России. Он посвящен татаро-башкирскому празднику. Кове отметил, что достигнута межправительственная договоренность. По его словам, также в следующем году возможно проведение дней татарской культуры. По примерным данным, в Абхазии проживает около тысячи татар, уточнил Кове.

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