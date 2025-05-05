Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/bolee-20-ukrainskikh-dronov-perekhvatili-rossiyskie-sredstva-pvo-za-noch-1054766492.html
Более 20 украинских дронов перехватили российские средства ПВО за ночь
Более 20 украинских дронов перехватили российские средства ПВО за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 05.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-05T09:13+0300
2025-05-05T10:44+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143000_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_97c1eb2fb72739f5b323b180049b4e01.jpg
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России ночью перехватили 26 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны.Над Брянской областью было перехвачено 17 дронов, над Калужской областью – пять. Еще четыре БпЛА перехватили над Московским регионом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/rossiyskie-voyska-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-v-dnr-za-nedelyu-1054736335.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143000_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7652778c90b0662a3e6f2b50179b3a98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Более 20 украинских дронов перехватили российские средства ПВО за ночь

09:13 05.05.2025 (обновлено: 10:44 05.05.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 05.05.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России ночью перехватили 26 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны.

"За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в публикации.

Над Брянской областью было перехвачено 17 дронов, над Калужской областью – пять. Еще четыре БпЛА перехватили над Московским регионом.
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР за неделю
2 мая, 15:17
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0