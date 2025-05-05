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Более 20 украинских дронов перехватили российские средства ПВО за ночь
Более 20 украинских дронов перехватили российские средства ПВО за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 05.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-05T09:13+0300
2025-05-05T09:13+0300
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России ночью перехватили 26 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны.Над Брянской областью было перехвачено 17 дронов, над Калужской областью – пять. Еще четыре БпЛА перехватили над Московским регионом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/rossiyskie-voyska-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-v-dnr-za-nedelyu-1054736335.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Более 20 украинских дронов перехватили российские средства ПВО за ночь
09:13 05.05.2025 (обновлено: 10:44 05.05.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России ночью перехватили 26 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны.
"За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в публикации.
Над Брянской областью было перехвачено 17 дронов, над Калужской областью – пять. Еще четыре БпЛА перехватили над Московским регионом.