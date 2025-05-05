Могилы Героя СССР Николая Ходосова и его супруги приведут в порядок в Сухуме

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Могилы Героя Советского Союза Николая Ходосова и его жены Марии Котляровой на Лечкопском кладбище в Сухуме приведут в порядок и благоустроят, рассказал в интервью радио Sputnik историк Николай Медвенский. Работы проводят представители РОО "Абхазпоиск" и международного движения "Бессмертный полк". По словам Медвенского, могилы Ходосова и Котляровой уже расчищены от зарослей, там собрали и вывезли мусор. Расчистку и при необходимости ремонтно-восстановительные работы планируется провести на могилах других Героев СССР и ветеранов Великой Отечественной войны на Лечкопском, Михаиловском и Маякском кладбищах. Герой Советского Союза Николай Ходосов родился 27 декабря 1913 года в Краснодарском крае, окончил начальную школу в селе Адзюбжа Очамчырского района, работал на Кодорском лесокомбинате на различных должностях. Срочную службу Ходосов прошел в рядах военно-морского флота с 1937 по 1940 годы. Сухумским военкоматом был призван на фронт в июне 1941 года, стал командиром взвода пешей разведки.Николай Ходосов оборонял Одессу, Севастополь, Сталинград, освобождал Украину, Белоруссию, Прибалтику, Польшу, на заключительном этапе войны участвовал в Берлинской наступательной операции. Он вместе с товарищами многократно заходил в тыл врага, захватывал позиции. День Победы он встретил в Берлине. Ходосов был участником Парада Победы на Красной площади в июне 1945 года. После войны он вернулся в Абхазию, работал водителем Сухумской автотранспортной колонны. Ушел из жизни в мае 1984 года. Спустя три года умерла его супруга. Николай Ходосов был награжден "Золотой звездой СССР", орденом Ленина, тремя орденами боевого Красного Знамени, орденами Великой Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Могилы Героя Советского Союза Николая Ходосова и его жены Марии Котляровой на Лечкопском кладбище в Сухуме приведут в порядок и благоустроят, рассказал в интервью радио Sputnik историк Николай Медвенский.
Работы проводят представители РОО "Абхазпоиск" и международного движения "Бессмертный полк".
По словам Медвенского, могилы Ходосова и Котляровой уже расчищены от зарослей, там собрали и вывезли мусор.
"На протяжении ряда лет место упокоения героя и его жены какие-то нерадивые люди фактически превратили в свалку. Это, конечно, недопустимо", – с сожалением отметил Медвенский.
Расчистку и при необходимости ремонтно-восстановительные работы планируется провести на могилах других Героев СССР и ветеранов Великой Отечественной войны на Лечкопском, Михаиловском и Маякском кладбищах.
Герой Советского Союза Николай Ходосов родился 27 декабря 1913 года в Краснодарском крае, окончил начальную школу в селе Адзюбжа Очамчырского района, работал на Кодорском лесокомбинате на различных должностях.
Могилы Героя Советского Союза Николая Ходосова и его жены Марии Котляровой на Лечкопском кладбище
Срочную службу Ходосов прошел в рядах военно-морского флота с 1937 по 1940 годы. Сухумским военкоматом был призван на фронт в июне 1941 года, стал командиром взвода пешей разведки.
Николай Ходосов оборонял Одессу, Севастополь, Сталинград, освобождал Украину, Белоруссию, Прибалтику, Польшу, на заключительном этапе войны участвовал в Берлинской наступательной операции. Он вместе с товарищами многократно заходил в тыл врага, захватывал позиции.
День Победы он встретил в Берлине. Ходосов был участником Парада Победы на Красной площади в июне 1945 года.
После войны он вернулся в Абхазию, работал водителем Сухумской автотранспортной колонны. Ушел из жизни в мае 1984 года. Спустя три года умерла его супруга.
Николай Ходосов был награжден "Золотой звездой СССР", орденом Ленина, тремя орденами боевого Красного Знамени, орденами Великой Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.