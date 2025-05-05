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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 мая
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии находится под влиянием мало градиентного барического поля пониженного давления. 05.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-05T18:03+0300
2025-05-05T18:03+0300
2025-05-05T18:03+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Во вторник, 6 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, туман, местами возможен туман с моросью. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем +13°С до +18°С. Температура морской воды +14°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 мая
Территория черноморского побережья Абхазии находится под влиянием мало градиентного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Во вторник, 6 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, туман, местами возможен туман с моросью. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем +13°С до +18°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.