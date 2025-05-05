https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-6-maya-1054776765.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 6 мая

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии находится под влиянием мало градиентного барического поля пониженного давления. 05.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-05T18:03+0300

2025-05-05T18:03+0300

2025-05-05T18:03+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Во вторник, 6 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, туман, местами возможен туман с моросью. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем +13°С до +18°С. Температура морской воды +14°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии