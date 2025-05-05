https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/rossiyskie-vrachi-nachali-dispanserizatsiyu-detey-v-respublikanskom-reabilitatsionnom-tsentre-1054770546.html
Российские врачи начали диспансеризацию детей в Республиканском реабилитационном центре
Российские врачи начали диспансеризацию детей в Республиканском реабилитационном центре
Sputnik Абхазия
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая. 05.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-05T12:31+0300
2025-05-05T12:31+0300
2025-05-05T13:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
диспансеризация
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/05/1054770380_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6967aa7d7c435a7fdc5ad3082cfcfaa.jpg
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Российские медики начали диспансеризацию в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Она организована для детей, которые не могут попасть в обычные школы, где нет условий для их осмотра, уточнил руководитель региональных бригад врачей Александр Букш.И.о. главврача Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Марина Даниелян отметила важность того, что благодаря диспансеризации детей за раз могут осмотреть все специалисты."Это очень удобно для родителей, поскольку многие дети с ограниченными возможностями находятся дома и не ходят в детские сады и школы", – заметила она. Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая. Планируется, что она охватит около 25 тысяч детей, более 22 тысяч из них врачи уже осмотрели.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/rossiyskie-vrachi-osmotreli-malomobilnykh-patsientov-v-ramkakh-dispanserizatsii-v-abkhazii-1054458989.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/05/1054770380_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_82d3135296345ddd39a6156c4cd54013.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, диспансеризация
абхазия, новости, диспансеризация
Российские врачи начали диспансеризацию детей в Республиканском реабилитационном центре
12:31 05.05.2025 (обновлено: 13:00 05.05.2025)
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Российские медики начали диспансеризацию в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями.
Она организована для детей, которые не могут попасть в обычные школы, где нет условий для их осмотра, уточнил руководитель региональных бригад врачей Александр Букш.
"Мы приняли решение, что здесь мы осмотрим детей из разных городов и сел Абхазии. Примем по возможности максимальное количество детей здесь. В некоторых случаях наши бригады выезжают и на дом в семьи, где совсем тяжелые детки и есть необходимость осмотра всеми специалистами", – подчеркнул врач.
И.о. главврача Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Марина Даниелян отметила важность того, что благодаря диспансеризации детей за раз могут осмотреть все специалисты.
"Это очень удобно для родителей, поскольку многие дети с ограниченными возможностями находятся дома и не ходят в детские сады и школы", – заметила она.
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая.
Планируется, что она охватит около 25 тысяч детей, более 22 тысяч из них врачи уже осмотрели.