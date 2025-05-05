https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/rossiyskie-vrachi-nachali-dispanserizatsiyu-detey-v-respublikanskom-reabilitatsionnom-tsentre-1054770546.html

Российские врачи начали диспансеризацию детей в Республиканском реабилитационном центре

Российские врачи начали диспансеризацию детей в Республиканском реабилитационном центре

Sputnik Абхазия

Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая. 05.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Российские медики начали диспансеризацию в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Она организована для детей, которые не могут попасть в обычные школы, где нет условий для их осмотра, уточнил руководитель региональных бригад врачей Александр Букш.И.о. главврача Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Марина Даниелян отметила важность того, что благодаря диспансеризации детей за раз могут осмотреть все специалисты."Это очень удобно для родителей, поскольку многие дети с ограниченными возможностями находятся дома и не ходят в детские сады и школы", – заметила она. Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая. Планируется, что она охватит около 25 тысяч детей, более 22 тысяч из них врачи уже осмотрели.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/rossiyskie-vrachi-osmotreli-malomobilnykh-patsientov-v-ramkakh-dispanserizatsii-v-abkhazii-1054458989.html

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