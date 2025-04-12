https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/rossiyskie-vrachi-osmotreli-malomobilnykh-patsientov-v-ramkakh-dispanserizatsii-v-abkhazii-1054458989.html
Российские врачи осмотрели маломобильных пациентов в рамках диспансеризации в Абхазии
Российские врачи осмотрели маломобильных пациентов в рамках диспансеризации в Абхазии
Sputnik Абхазия
Масштабная диспансеризация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. 12.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-12T15:20+0300
2025-04-12T15:20+0300
2025-04-12T15:20+0300
в абхазии
абхазия
новости
медицина
здравоохранение
россия
диспансеризация
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054457880_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_324476e2dde17e19be76dd06c09c9a38.jpg
СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Российские врачи осмотрели маломобильных пациентов на дому в рамках масштабной диспансеризации в Абхазии. Бригада из эндокринолога, уролога-андролога, детского хирурга, офтальмолога и других специалистов посетила семьи в Сухуме и Гулрыпшском районе. Один из пациентов — 19-летний Саид Саманба с тяжелой формой ДЦП. Недавно мама Саида Сусанна Анкваб заметила у него необычные симптомы. Специалист посоветовал сдать анализы, но парня тяжело вывозить в лабораторию. "Как оказалось, есть врачи, которые могут прийти на дом и обследовать ребенка. Вы даже не представляете, что это значит для меня. Я очень благодарна всем причастным", — призналась она. По итогам осмотра врачи дали рекомендации по реабилитации, пройти ее можно в России. В дальнейшем специалисты планируют также организовать выезд в Республиканский реабилитационный центр. Масштабная диспансеризация началась в Абхазии в феврале, продлится до конца мая и охватит всю страну. Каждый день 4 бригады российских медиков работают в школах или детских садах, они уже осмотрели более 12 тысяч детей. Всего, по плану, планируется осмотреть около 25 тысяч детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/rossiyskie-vrachi-osmotreli-bolee-12-tysyach-detey-v-abkhazii-1054369367.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/vzaimnyy-interes-o-dispanserizatsii-shkolnikov-abkhazii-rossiyskimi-vrachami-1054181389.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054457880_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_08c61a84a815c8add87da8bb1fbea40e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, медицина, здравоохранение, россия, диспансеризация
абхазия, новости, медицина, здравоохранение, россия, диспансеризация
Российские врачи осмотрели маломобильных пациентов в рамках диспансеризации в Абхазии
Масштабная диспансеризация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Российские врачи осмотрели маломобильных пациентов на дому в рамках масштабной диспансеризации в Абхазии.
Бригада из эндокринолога, уролога-андролога, детского хирурга, офтальмолога и других специалистов посетила семьи в Сухуме и Гулрыпшском районе.
"Буквально вчера узнали, что есть детки, которым некомфортно приезжать в школы и детские сады, в которых мы сейчас работаем. Поэтому мы все собрались и приехали сами. Получился выездной консилиум в составе максимально широкого спектра специалистов, оборудование мы привезли с собой", — рассказал врач-кардиолог Казбек Куданетов.
Один из пациентов — 19-летний Саид Саманба с тяжелой формой ДЦП. Недавно мама Саида Сусанна Анкваб заметила у него необычные симптомы. Специалист посоветовал сдать анализы, но парня тяжело вывозить в лабораторию.
"Как оказалось, есть врачи, которые могут прийти на дом и обследовать ребенка. Вы даже не представляете, что это значит для меня. Я очень благодарна всем причастным", — призналась она.
По итогам осмотра врачи дали рекомендации по реабилитации, пройти ее можно в России. В дальнейшем специалисты планируют также организовать выезд в Республиканский реабилитационный центр.
Масштабная диспансеризация началась в Абхазии в феврале, продлится до конца мая и охватит всю страну.
Каждый день 4 бригады российских медиков работают в школах или детских садах, они уже осмотрели более 12 тысяч детей.
Всего, по плану, планируется осмотреть около 25 тысяч детей.