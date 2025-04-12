https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/rossiyskie-vrachi-osmotreli-malomobilnykh-patsientov-v-ramkakh-dispanserizatsii-v-abkhazii-1054458989.html

Российские врачи осмотрели маломобильных пациентов в рамках диспансеризации в Абхазии

Российские врачи осмотрели маломобильных пациентов в рамках диспансеризации в Абхазии

Sputnik Абхазия

Масштабная диспансеризация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. 12.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-12T15:20+0300

2025-04-12T15:20+0300

2025-04-12T15:20+0300

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Российские врачи осмотрели маломобильных пациентов на дому в рамках масштабной диспансеризации в Абхазии. Бригада из эндокринолога, уролога-андролога, детского хирурга, офтальмолога и других специалистов посетила семьи в Сухуме и Гулрыпшском районе. Один из пациентов — 19-летний Саид Саманба с тяжелой формой ДЦП. Недавно мама Саида Сусанна Анкваб заметила у него необычные симптомы. Специалист посоветовал сдать анализы, но парня тяжело вывозить в лабораторию. "Как оказалось, есть врачи, которые могут прийти на дом и обследовать ребенка. Вы даже не представляете, что это значит для меня. Я очень благодарна всем причастным", — призналась она. По итогам осмотра врачи дали рекомендации по реабилитации, пройти ее можно в России. В дальнейшем специалисты планируют также организовать выезд в Республиканский реабилитационный центр. Масштабная диспансеризация началась в Абхазии в феврале, продлится до конца мая и охватит всю страну. Каждый день 4 бригады российских медиков работают в школах или детских садах, они уже осмотрели более 12 тысяч детей. Всего, по плану, планируется осмотреть около 25 тысяч детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250406/rossiyskie-vrachi-osmotreli-bolee-12-tysyach-detey-v-abkhazii-1054369367.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/vzaimnyy-interes-o-dispanserizatsii-shkolnikov-abkhazii-rossiyskimi-vrachami-1054181389.html

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