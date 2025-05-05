https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/voin-iz-divizii-sibiryakov-kak-vladimir-prokopchuk-vzryval-vrazheskie-tanki-1054556474.html
Воин из дивизии "сибиряков": как Владимир Прокопчук взрывал вражеские танки
Воин из дивизии "сибиряков": как Владимир Прокопчук взрывал вражеские танки
Sputnik Абхазия
Участник Великой Отечественной войны Владимир Прокопчук родился 20 августа 1927 года в селе Могочино Томской области. Когда началась война, ему было всего 14... 05.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-05T17:07+0300
2025-05-05T17:07+0300
2025-05-05T17:07+0300
великая победа — 80
абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война
лица победы
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SputnikПо его воспоминаниям, все мужчины ушли на фронт, в селах остались лишь дети и женщины. В 17 лет Владимира Прокопчука призвали в армию – служил в дивизии "сибиряков", которая отличалась своим бесстрашием."Меня, как сибиряка, определили в дивизию, состоящую из сибиряков, славившихся своим бесстрашием. В дивизии отдельным полком служили солдаты, задачей которых было бросаться под вражеские танки и взрывать их", – говорил он.Многое пришлось увидеть и пережить, продолжил Владимир Прокопчук, но судьба была благосклонна к нему – он остался жив."Война закончилась, мне было 18 лет, образования нет. Мой отец был на все руки мастер, и я еще в детстве овладел профессией жестянщика, так и осталась эта профессия основной в жизни", – отмечал он. В Абхазию с супругой переехали в 1949 году. Ветеран Великой Отечественной ушел из жизни в 2018 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/ot-kubani-do-berlina-boevoy-put-mikhaila-sheroziya-iz-abkhazii-1054382409.html
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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы
Воин из дивизии "сибиряков": как Владимир Прокопчук взрывал вражеские танки
Участник Великой Отечественной войны Владимир Прокопчук родился 20 августа 1927 года в селе Могочино Томской области. Когда началась война, ему было всего 14 лет.
По его воспоминаниям, все мужчины ушли на фронт, в селах остались лишь дети и женщины.
"Мы выполняли всю мужскую работу, тяжело тогда пришлось", – говорил ветеран.
В 17 лет Владимира Прокопчука призвали в армию – служил в дивизии "сибиряков", которая отличалась своим бесстрашием.
"Меня, как сибиряка, определили в дивизию, состоящую из сибиряков, славившихся своим бесстрашием. В дивизии отдельным полком служили солдаты, задачей которых было бросаться под вражеские танки и взрывать их", – говорил он.
Многое пришлось увидеть и пережить, продолжил Владимир Прокопчук, но судьба была благосклонна к нему – он остался жив.
"Война закончилась, мне было 18 лет, образования нет. Мой отец был на все руки мастер, и я еще в детстве овладел профессией жестянщика, так и осталась эта профессия основной в жизни", – отмечал он.
В Абхазию с супругой переехали в 1949 году. Ветеран Великой Отечественной ушел из жизни в 2018 году.