https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/voin-iz-divizii-sibiryakov-kak-vladimir-prokopchuk-vzryval-vrazheskie-tanki-1054556474.html

Воин из дивизии "сибиряков": как Владимир Прокопчук взрывал вражеские танки

Воин из дивизии "сибиряков": как Владимир Прокопчук взрывал вражеские танки

Sputnik Абхазия

Участник Великой Отечественной войны Владимир Прокопчук родился 20 августа 1927 года в селе Могочино Томской области. Когда началась война, ему было всего 14... 05.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-05T17:07+0300

2025-05-05T17:07+0300

2025-05-05T17:07+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

лица победы

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SputnikПо его воспоминаниям, все мужчины ушли на фронт, в селах остались лишь дети и женщины. В 17 лет Владимира Прокопчука призвали в армию – служил в дивизии "сибиряков", которая отличалась своим бесстрашием."Меня, как сибиряка, определили в дивизию, состоящую из сибиряков, славившихся своим бесстрашием. В дивизии отдельным полком служили солдаты, задачей которых было бросаться под вражеские танки и взрывать их", – говорил он.Многое пришлось увидеть и пережить, продолжил Владимир Прокопчук, но судьба была благосклонна к нему – он остался жив."Война закончилась, мне было 18 лет, образования нет. Мой отец был на все руки мастер, и я еще в детстве овладел профессией жестянщика, так и осталась эта профессия основной в жизни", – отмечал он. В Абхазию с супругой переехали в 1949 году. Ветеран Великой Отечественной ушел из жизни в 2018 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/ot-kubani-do-berlina-boevoy-put-mikhaila-sheroziya-iz-abkhazii-1054382409.html

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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы