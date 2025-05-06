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Боролся с бандеровцами: история ветерана Григория Хриштокяна
Боролся с бандеровцами: история ветерана Григория Хриштокяна
Sputnik Абхазия
Григорий Хриштокян был призван в армию в 1942 году. Боевое крещение он прошел на Западной Украине, где он боролся с бандеровцами. 06.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-06T17:01+0300
2025-05-06T17:01+0300
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Свою историю фронтовик рассказал Sputnik Абхазия в 2015 году.SputnikГригорий Хриштокян и его трое родных братьев были призваны в ряды Красной Армии и отправлены на разные фронты Великой Отечественной войны.По воспоминаниям ветерана, война для него началась на Западной Украине. Именно там он впервые узнал, кто такие бандеровцы."Мы до этого слышали про жестокость немецких фашистов. Когда попал на Западную Украину, я увидел, что есть и те, кто еще хуже них – это были бандеровцы. Мы видели, что они творили с людьми — и с солдатами, и с мирными жителями", — отмечал Хриштокян.Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Хриштокян служил в пограничном отряде и выполнял различные задачи.В одном из боев Григорий Хриштокян был тяжело ранен. Напоминанием о том событии стали потерянные три пальца на руке."Нас было четверо родных братьев. Всех нас отправили на войну, но вернуться было суждено только мне. На этой ужасной войне я потерял три пальца и, самое страшное, – троих братьев. Такое же горе случилось у моих соседей. У них тоже на войну ушли четыре брата, а вернуться удалось только одному — и то инвалидом”, — добавил ветеран.Вернувшись с войны, Григорий Хриштокян женился. У него родились два сына и две дочери.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах ВОВ 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/boevoe-kreschenie-proshel-v-krasnodare-istoriya-lavrentiya-beradze-iz-abkhazii-1054381325.html
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абхазия, лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
абхазия, лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
Боролся с бандеровцами: история ветерана Григория Хриштокяна
17:01 06.05.2025 (обновлено: 17:24 06.05.2025)
Григорий Хриштокян был призван в армию в 1942 году. Боевое крещение он прошел на Западной Украине, где он боролся с бандеровцами.
Свою историю фронтовик рассказал Sputnik Абхазия в 2015 году.
Григорий Хриштокян и его трое родных братьев были призваны в ряды Красной Армии и отправлены на разные фронты Великой Отечественной войны.
"Меня призвали в возрасте 19 лет, в 1942 году. Сначала отправили в учебку на Дальний Восток, и только после этого на фронт", — вспоминал в интервью Sputnik Григорий Хриштокян.
По воспоминаниям ветерана, война для него началась на Западной Украине. Именно там он впервые узнал, кто такие бандеровцы.
"Мы до этого слышали про жестокость немецких фашистов. Когда попал на Западную Украину, я увидел, что есть и те, кто еще хуже них – это были бандеровцы. Мы видели, что они творили с людьми — и с солдатами, и с мирными жителями", — отмечал Хриштокян.
Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Хриштокян служил в пограничном отряде и выполнял различные задачи.
"Я был, как это сейчас говорят, универсальным солдатом. Я и минометчиком служил, и пулеметчиком, в общем, выполнял приказы начальства, что скажут, то и делал. Приказ есть приказ", — отмечал ветеран.
В одном из боев Григорий Хриштокян был тяжело ранен. Напоминанием о том событии стали потерянные три пальца на руке.
"Нас было четверо родных братьев. Всех нас отправили на войну, но вернуться было суждено только мне. На этой ужасной войне я потерял три пальца и, самое страшное, – троих братьев. Такое же горе случилось у моих соседей. У них тоже на войну ушли четыре брата, а вернуться удалось только одному — и то инвалидом”, — добавил ветеран.
Вернувшись с войны, Григорий Хриштокян женился. У него родились два сына и две дочери.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах ВОВ 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.