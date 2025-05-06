https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/borolsya-s-benderovtsami-istoriya-veterana-grigoriya-khrishtokyana-1054381458.html

Боролся с бандеровцами: история ветерана Григория Хриштокяна

Боролся с бандеровцами: история ветерана Григория Хриштокяна

Sputnik Абхазия

Григорий Хриштокян был призван в армию в 1942 году. Боевое крещение он прошел на Западной Украине, где он боролся с бандеровцами. 06.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-06T17:01+0300

2025-05-06T17:01+0300

2025-05-06T17:24+0300

великая победа — 80

абхазия

лица победы

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

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Свою историю фронтовик рассказал Sputnik Абхазия в 2015 году.SputnikГригорий Хриштокян и его трое родных братьев были призваны в ряды Красной Армии и отправлены на разные фронты Великой Отечественной войны.По воспоминаниям ветерана, война для него началась на Западной Украине. Именно там он впервые узнал, кто такие бандеровцы."Мы до этого слышали про жестокость немецких фашистов. Когда попал на Западную Украину, я увидел, что есть и те, кто еще хуже них – это были бандеровцы. Мы видели, что они творили с людьми — и с солдатами, и с мирными жителями", — отмечал Хриштокян.Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Хриштокян служил в пограничном отряде и выполнял различные задачи.В одном из боев Григорий Хриштокян был тяжело ранен. Напоминанием о том событии стали потерянные три пальца на руке."Нас было четверо родных братьев. Всех нас отправили на войну, но вернуться было суждено только мне. На этой ужасной войне я потерял три пальца и, самое страшное, – троих братьев. Такое же горе случилось у моих соседей. У них тоже на войну ушли четыре брата, а вернуться удалось только одному — и то инвалидом”, — добавил ветеран.Вернувшись с войны, Григорий Хриштокян женился. У него родились два сына и две дочери.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах ВОВ 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

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абхазия, лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война