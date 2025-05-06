https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/boevoe-kreschenie-proshel-v-krasnodare-istoriya-lavrentiya-beradze-iz-abkhazii-1054381325.html
Боевое крещение прошел в Краснодаре: история Лаврентия Берадзе из Абхазии
Боевое крещение прошел в Краснодаре: история Лаврентия Берадзе из Абхазии
Sputnik Абхазия
Лаврентий Берадзе не успел окончить школу, как его отправили на фронт. Сначала он попал в укрепрайон Закавказского военного округа, а боевое крещение он прошел... 06.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-06T09:00+0300
2025-05-06T09:00+0300
2025-05-06T09:00+0300
великая победа — 80
абхазия
лица победы
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война
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О своем боевом пути Лаврентий Берадзе из Абхазии рассказал в 2015 году в интервью Sputnik.SputnikО начале Великой Отечественной войны юный Лаврентий Берадзе услышал в школе. Не успев сдать выпускные экзамены, он попал в 55-й укрепрайон Закавказского военного округа. В составе 83-го отдельного пулеметного батальона его направили на защиту советско-турецкой границы. Затем он продолжил нести службу в составе 349-й стрелковой дивизии в городе Ленинакан в Армении.Как рассказывал в интервью Sputnik сам фронтовик, первое боевое крещение он получил в феврале 1943 года при освобождении Краснодара.После освобождения Краснодара Берадзе вернулся в Ленинакан, где находился до ноября 1944 года. Он проходил службу по охране железной дороги, служил в артиллерийском полку. После окончания Великой Отечественной войны Лаврентий Берадзе занимал ответственные руководящие посты в Галском райкоме партии. Кроме того, Лаврентий Берадзе был председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил Галского района, возглавлял районный Совет старейшин.За мужество, проявленное в годы войны, Лаврентий Берадзе был награжден медалями "За освобождение Краснодара" и "За охрану советско-турецкой границы". Также за многолетний и плодотворный труд и активную общественную деятельность он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Ветеран ушел из жизни в декабре 2020 года в возрасте 99 лет.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/voin-iz-divizii-sibiryakov-kak-vladimir-prokopchuk-vzryval-vrazheskie-tanki-1054556474.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250503/nam-udalos-otbrosit-vraga-boevoy-put-tarasa-dzhgarkava-1054671848.html
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абхазия, лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
абхазия, лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
Боевое крещение прошел в Краснодаре: история Лаврентия Берадзе из Абхазии
Лаврентий Берадзе не успел окончить школу, как его отправили на фронт. Сначала он попал в укрепрайон Закавказского военного округа, а боевое крещение он прошел в Краснодаре.
О своем боевом пути Лаврентий Берадзе из Абхазии рассказал в 2015 году в интервью Sputnik.
О начале Великой Отечественной войны юный Лаврентий Берадзе услышал в школе. Не успев сдать выпускные экзамены, он попал в 55-й укрепрайон Закавказского военного округа.
В составе 83-го отдельного пулеметного батальона его направили на защиту советско-турецкой границы. Затем он продолжил нести службу в составе 349-й стрелковой дивизии в городе Ленинакан в Армении.
Как рассказывал в интервью Sputnik сам фронтовик, первое боевое крещение он получил в феврале 1943 года при освобождении Краснодара.
"До начала наступательной операции в тыл врага направили пятерых разведчиков, но они не вернулись с задания. После чего 17 бойцов, в числе которых был и я, со спецзаданием выступили в разведку. Мы сумели взять в плен троих немцев, среди которых был офицер. При отходе нас заметили немецкие снайперы и открыли огонь. В этом бою меня ранили, а товарища убили. Но мы смогли вернуться в расположение нашей части. По нашим разведданным командование разработало план наступательной операции, которая была завершена успешно", — вспоминал Берадзе.
После освобождения Краснодара Берадзе вернулся в Ленинакан, где находился до ноября 1944 года. Он проходил службу по охране железной дороги, служил в артиллерийском полку.
После окончания Великой Отечественной войны Лаврентий Берадзе занимал ответственные руководящие посты в Галском райкоме партии.
Кроме того, Лаврентий Берадзе был председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил Галского района, возглавлял районный Совет старейшин.
За мужество, проявленное в годы войны, Лаврентий Берадзе был награжден медалями "За освобождение Краснодара" и "За охрану советско-турецкой границы". Также за многолетний и плодотворный труд и активную общественную деятельность он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Ветеран ушел из жизни в декабре 2020 года в возрасте 99 лет.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.