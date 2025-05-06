https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/boevoe-kreschenie-proshel-v-krasnodare-istoriya-lavrentiya-beradze-iz-abkhazii-1054381325.html

Боевое крещение прошел в Краснодаре: история Лаврентия Берадзе из Абхазии

Боевое крещение прошел в Краснодаре: история Лаврентия Берадзе из Абхазии

Sputnik Абхазия

Лаврентий Берадзе не успел окончить школу, как его отправили на фронт. Сначала он попал в укрепрайон Закавказского военного округа, а боевое крещение он прошел... 06.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-06T09:00+0300

2025-05-06T09:00+0300

2025-05-06T09:00+0300

великая победа — 80

абхазия

лица победы

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

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О своем боевом пути Лаврентий Берадзе из Абхазии рассказал в 2015 году в интервью Sputnik.SputnikО начале Великой Отечественной войны юный Лаврентий Берадзе услышал в школе. Не успев сдать выпускные экзамены, он попал в 55-й укрепрайон Закавказского военного округа. В составе 83-го отдельного пулеметного батальона его направили на защиту советско-турецкой границы. Затем он продолжил нести службу в составе 349-й стрелковой дивизии в городе Ленинакан в Армении.Как рассказывал в интервью Sputnik сам фронтовик, первое боевое крещение он получил в феврале 1943 года при освобождении Краснодара.После освобождения Краснодара Берадзе вернулся в Ленинакан, где находился до ноября 1944 года. Он проходил службу по охране железной дороги, служил в артиллерийском полку. После окончания Великой Отечественной войны Лаврентий Берадзе занимал ответственные руководящие посты в Галском райкоме партии. Кроме того, Лаврентий Берадзе был председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил Галского района, возглавлял районный Совет старейшин.За мужество, проявленное в годы войны, Лаврентий Берадзе был награжден медалями "За освобождение Краснодара" и "За охрану советско-турецкой границы". Также за многолетний и плодотворный труд и активную общественную деятельность он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Ветеран ушел из жизни в декабре 2020 года в возрасте 99 лет.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

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абхазия, лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война