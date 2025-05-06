https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/konkurs-smotra-stroya-i-pesni-sredi-shkolnikov-proshel-na-naberezhnoy-dioskurov-1054790960.html
Конкурс смотра строя и песни среди школьников прошел на набережной Диоскуров
Конкурс смотра строя и песни среди школьников прошел на набережной Диоскуров
Sputnik Абхазия
Ученики 15 сухумских школ показали мастерство строевой подготовки, спели военные песни. 06.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-06T17:11+0300
2025-05-06T17:11+0300
2025-05-06T17:51+0300
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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Конкурс смотра строя и песни среди учеников сухумских школ прошел на набережной Диоскуров. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы, в нем приняли участие 15 столичных школ. Команды показали мастерство строевой подготовки – выправку, строевой шаг, исполнили военные песни.Преподаватель предпризывной подготовки гражданской обороны Тимур Кокоскир отметил, что с каждым годом уровень подготовки сухумских школьников становится лучше. Ученица сухумской школы № 3 София Отырба уже четвертый раз участвует в конкурсе смотра строя и песни. По ее мнению, подобные мероприятия важны для патриотического духа. "Обязательно нужно помнить о Великой Отечественной войне, солдаты сложили головы, чтобы будущие поколения жили под мирным небом в своей родной стране. Пока мы о них помним, они живы", – подчеркнула она.По итогам конкурса гран-при среди крупных школ получила школа №3 имени Воронова, среди небольших – школа №14 имени Чехова. Первые места заняли школа №10 имени Лакоба и школа №11 имени Чочуа. "Серебро" получили школы №4 и №12, "бронзу" – школы №6 и №7.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/festival-sporta-k-80-letiyu-pobedy-otkrylsya-v-sukhume-1054788478.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости, сухум, абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости, сухум, абхазия
Конкурс смотра строя и песни среди школьников прошел на набережной Диоскуров
17:11 06.05.2025 (обновлено: 17:51 06.05.2025)
Ученики 15 сухумских школ показали мастерство строевой подготовки, спели военные песни.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Конкурс смотра строя и песни среди учеников сухумских школ прошел на набережной Диоскуров.
Мероприятие приурочено к 80-летию Победы, в нем приняли участие 15 столичных школ. Команды показали мастерство строевой подготовки – выправку, строевой шаг, исполнили военные песни.
Преподаватель предпризывной подготовки гражданской обороны Тимур Кокоскир отметил, что с каждым годом уровень подготовки сухумских школьников становится лучше.
"Это ежегодное мероприятие. На этот раз в более праздничной атмосфере в преддверии 80-летия Победы. Эти мероприятия дают свои плоды. Многие затем связывают свою жизнь с военной службой", – отметил он.
Ученица сухумской школы № 3 София Отырба уже четвертый раз участвует в конкурсе смотра строя и песни. По ее мнению, подобные мероприятия важны для патриотического духа.
"Обязательно нужно помнить о Великой Отечественной войне, солдаты сложили головы, чтобы будущие поколения жили под мирным небом в своей родной стране. Пока мы о них помним, они живы", – подчеркнула она.
По итогам конкурса гран-при среди крупных школ получила школа №3 имени Воронова, среди небольших – школа №14 имени Чехова. Первые места заняли школа №10 имени Лакоба и школа №11 имени Чочуа.
"Серебро" получили школы №4 и №12, "бронзу" – школы №6 и №7.