https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/konkurs-smotra-stroya-i-pesni-sredi-shkolnikov-proshel-na-naberezhnoy-dioskurov-1054790960.html

Конкурс смотра строя и песни среди школьников прошел на набережной Диоскуров

Конкурс смотра строя и песни среди школьников прошел на набережной Диоскуров

Sputnik Абхазия

Ученики 15 сухумских школ показали мастерство строевой подготовки, спели военные песни. 06.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-06T17:11+0300

2025-05-06T17:11+0300

2025-05-06T17:51+0300

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Конкурс смотра строя и песни среди учеников сухумских школ прошел на набережной Диоскуров. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы, в нем приняли участие 15 столичных школ. Команды показали мастерство строевой подготовки – выправку, строевой шаг, исполнили военные песни.Преподаватель предпризывной подготовки гражданской обороны Тимур Кокоскир отметил, что с каждым годом уровень подготовки сухумских школьников становится лучше. Ученица сухумской школы № 3 София Отырба уже четвертый раз участвует в конкурсе смотра строя и песни. По ее мнению, подобные мероприятия важны для патриотического духа. "Обязательно нужно помнить о Великой Отечественной войне, солдаты сложили головы, чтобы будущие поколения жили под мирным небом в своей родной стране. Пока мы о них помним, они живы", – подчеркнула она.По итогам конкурса гран-при среди крупных школ получила школа №3 имени Воронова, среди небольших – школа №14 имени Чехова. Первые места заняли школа №10 имени Лакоба и школа №11 имени Чочуа. "Серебро" получили школы №4 и №12, "бронзу" – школы №6 и №7.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/festival-sporta-k-80-letiyu-pobedy-otkrylsya-v-sukhume-1054788478.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости, сухум, абхазия