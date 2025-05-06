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Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 мая
Sputnik Абхазия
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует нестабильное барическое поле пониженного давления. 06.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-06T19:02+0300
2025-05-06T19:02+0300
2025-05-06T19:02+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. В среду, 7 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, утром туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 мая
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует нестабильное барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. В среду, 7 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, утром туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.