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Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 мая

Sputnik Абхазия

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует нестабильное барическое поле пониженного давления. 06.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-06T19:02+0300

2025-05-06T19:02+0300

2025-05-06T19:02+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. В среду, 7 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, утром туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии